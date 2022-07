Nach Pächterwechsel in Kernen: Neuer Imbiss "Döner Ecke" in Stetten eröffnet

Nach einem Pächterwechsel gibt es in Stetten wieder einen Dönerladen. Der 57-jährige Hasan Koc aus Stuttgart-Ost hat die „Döner Ecke“ in der Lange Straße eröffnet. Zuvor betrieb er drei Jahre lang einen Imbiss in Untertürkheim, sagt er. „Dann kam Corona.“ Die Folgen der Pandemie wirkten sich auf seine Arbeit aus, die Kunden blieben aus. Kurzum: Die Einnahmen deckten nicht die Ausgaben, weshalb sich der 57-Jährige nach langer Überlegung entschied, den Laden zu schließen.

„Wir wurden sehr herzlich aufgenommen“

Nun ist er guter Dinge und hat einen Neustart in Stetten gewagt. „Wir wurden sehr herzlich aufgenommen“, freut sich der Betreiber. Wir, das sind Hasan Koc und seine Ehefrau, die ihn im Laden unterstützt. „Wir sind ein Familienbetrieb.“

Der Laden wurde rundum erneuert

Bereits während der Umbauarbeiten seien viele Passanten vorbeigekommen, um sich zu erkundigen, wann der Laden öffnet, berichtet Hasan Koc. Der Laden wurde rundum erneuert. Neue Wandbeläge, Fliesen, Theke, Sitzplätze – alles in neuem Glanz. Auch gibt es ein digitales Menüboard, das die Spezialitäten und die Preise anzeigt.

Nach Ukraine-Krieg: Kosten fast verdoppelt

Apropos Preise. Der Imbiss-Betreiber spürt die Folgen des Ukraine-Krieges, die sich in den Lebensmittelpreisen widerspiegeln. „Früher habe ich für einen Sack Mehl 5,50 Euro bezahlt“, sagt er. Inzwischen müsse er für einen Zehn-Kilogramm-Sack fast das Doppelte zahlen. Und gerade Mehl braucht der 57-Jährige in großen Mengen. Sowohl das Brot für den Döner als auch den dünn ausgewalzten Yufka-Teig für die Dürüm-Rolle bereitet er eigenen Angaben zufolge selber zu.

Jeden Tag startet der Inhaber gegen 8.30 Uhr. Dazu gehört das tägliche Schnibbeln von Tomaten, Gurken, Zwiebeln, die entweder im Döner oder aber auf dem Lahmacun landen. Auch müssen die Zutaten und Soßen bereitstehen, damit das Ganze nach einer Bestellung relativ fix geht, sagt er.

Die Speisekarte umfasst von Pizzen über Pide bis gefüllten Ofenkartoffeln eine Vielzahl an Gerichten. Wer möchte, kann unter der Telefonnummer 0162/7382399 vorbestellen, das Essen im Laden abholen oder aber ganz bequem in dem Schnell-Restaurant einkehren. Geöffnet hat die „Döner Ecke“ Montag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 11.30 bis 21 Uhr.