Seit die Kellerei Kern in Rommelshausen das "Fair'n Green"-Siegel auf seine Flaschen drucken darf, werden in den Stettener Weinbergen kaum noch Glyphosat und andere Herbizide verspritzt. Kellermeister Christoph Kern und Landwirtschaftsamtschef Michael Stuber über die Gefahr durch Mehltau, die Notwendigkeit von Pflanzenschutz und Ausnahmefälle, in denen es im Weinberg doch giftig wird.

{element}

Was sagt das Siegel „Fair’n Green“ über die Förderung der