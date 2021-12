Noch einfacher flexibel und nachhaltig mobil sein: Das soll der erste regionale Mobilitätspunkt mit Infoterminal, der am Freitag am Römer S-Bahnhof eingeweiht worden ist, möglich machen. Das neue Terminal soll das Bündeln der Mobilitätsangebote vor Ort unterstützen, so der Verband Region Stuttgart, der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart und die Gemeinde Kernen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

„Die Inbetriebnahme des Infoterminals wertet den Mobilitätspunkt Rommelshausen weiter