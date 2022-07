Neue Modulbauten und Container-Unterkunft: Kernen will schnell Wohnraum schaffen

Die Gemeinde Kernen möchte dem aktuellen Druck auf den Wohnungsmarkt etwas entgegensetzen und in Rommelshausen schnell neuen Wohnraum schaffen: In der Blumenstraße unweit des Kinderhauses Pezzettino werden hierfür wohl schon bald zwei neue Wohngebäude in Modulbauweise entstehen.

Speziell für Geflüchtete entsteht außerdem auf einer Grünfläche an der Gottlieb-Daimler-Straße eine Wohnanlage aus Containern – für befristete Zeit.

Kernen braucht Raum für Geflüchtete

Es gebe gerade in Rommelshausen einen großen Druck, Menschen unterzubringen, so Peter Mauch, technischer Beigeordneter, in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses der Gemeinde Kernen. Das hat auch mit dem Krieg in der Ukraine und den damit schlagartig viel höheren Zuteilungen von geflüchteten Menschen durch den Kreis auf die Kommunen zu tun.

„Die Aufnahmequote hat sich verfünffacht“, sagt der Beigeordnete. Anfang des Jahres sei man von nur 26 Geflüchteten ausgegangen, die man im Laufe dieses Jahres unterbringen müsste. Jetzt sind es schon über hundert. Zwar habe die Gemeinde glücklicherweise viele Wohnungen von privat anmieten können, aber trotzdem müsse längerfristig eine Lösung her – und zwar so schnell wie möglich.

Der Landkreis soll die Unterkunft für 100 Menschen betreiben

Deshalb will die Gemeinde eine Grünfläche am Rande des Gewerbegebiets in der Gottlieb-Daimler-Straße an den Landkreis vermieten. Dieser wird dort eine Gemeinschaftsunterkunft für etwa 60 Personen errichten, weitere 40 Plätze sollen der Gemeinde für die Anschlussunterbringung zur Verfügung stehen.

Die Anlage soll aus insgesamt 166 Containern in zwei Gebäudeblöcken zweistöckig aufgebaut werden. In der Mitte sollen nach aktuellem Stand des Baugesuchs ein kleiner Spielplatz und Fahrradabstellplätze entstehen, außerdem soll es einen Wäscheplatz geben.

Die Container-Anlage ist nicht schön, aber notwendig

Container seien bekanntlich nicht die schönste oder nachhaltigste Lösung, räumt Peter Mauch ein. Um am Nachhaltigkeitsaspekt noch etwas zu drehen, soll immerhin eine gebrauchte Container-Wohnanlage in Rommelshausen aufgebaut werden. Außerdem ist der Standort zunächst auf fünf Jahre befristet. Ob die Container dann aber direkt abgebaut werden, könne die Verwaltung nicht versprechen.

Begeistert ist von diesem Vorhaben wohl niemand. Auch, weil in den Containern in der Regel nur eine, maximal aber zwei Personen untergebracht werden können. Für Familien mit Kindern, wie man sie bei den Ukraine-Flüchtlingen gerade meistens hat, ist das nicht unbedingt geeignet.

Im Hof soll ein Aufenthaltsraum entstehen

Aber die Ausschussmitglieder sind sich auch einig: An einer Container-Wohnanlage wird Kernen nicht vorbeikommen. „Wir hätten alle gerne etwas anderes gehabt“, fasst es Bettina Futschik vom Parteifreien Bündnis zusammen. Jetzt sei es vor allem wichtig, darauf zu achten, dass den Bewohnern trotzdem eine gewisse Aufenthaltsqualität geschaffen werde.

Deshalb sprechen sich die Räte dafür aus, die Abstellplätze für die Fahrräder aus dem kleinen Hof zwischen den Gebäuden nach außen zu verlegen und dort nicht nur einen Spielplatz, sondern einen Aufenthaltsbereich für alle Altersstufen einzurichten. „Eine Möglichkeit geben, damit sie rauskönnen aus der beengten Situation“, so Futschik.

Die Gemeinde möchte außerdem beim Landkreis anregen, dass bei einer Einrichtung dieser Größe ein Sozialarbeiter vor Ort sein soll.

Neuer Wohnraum für 40 Menschen in der Blumenstraße

Außerdem soll in der Blumenstraße bald ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen bestehend aus einem großen Wohnhaus und einer Scheune abgebrochen werden. Für dieses Gelände plant die Gemeinde eine Wohnanlage bestehend aus insgesamt 22 Holzmodulen, die in zwei sich gegenüberliegenden zweistöckigen Gebäuden angeordnet werden und Wohnraum für ungefähr 40 Personen bieten sollen.

Ob dort Sozialwohnungen entstehen oder zunächst Familien aus der Ukraine untergebracht werden, stehe noch nicht fest, so Peter Mauch. „Aber wir können dort sicher auch viele Migranten unterbekommen.“ Die beiden neuen Häuser sollen in einem ähnlichen Stil gebaut werden wie die Siedlung am Weihergraben, auch wenn die Holzmodule von einem anderen Hersteller stammen, erläutert Peter Mauch. „Insgesamt fügt sich die Wohnanlage gut ein.“

Begrüntes Flachdach statt Satteldach

Trotzdem braucht das Baugesuch das Einvernehmen des Ausschusses, denn einige Punkte lassen sich nicht mit dem geltenden Bebauungsplan für dieses Gebiet vereinbaren: Dieser sieht ein Satteldach vor, das lässt sich bei den Modulen aber nicht umsetzten. Stattdessen sollen die beiden Gebäude ein „extensiv begrüntes“ Flachdach und eine Fotovoltaikanlage bekommen.

Außerdem befinden sich die fünf geplanten Stellplätze an der Günter-Haußmann-Straße sowie 31 von insgesamt 43 Fahrradabstellplätzen außerhalb des Baufensters. Auf der Fläche, die laut Bebauungsplan für eine Garage vorgesehen wäre, soll ein Technikgebäude entstehen. Auch diese Ausnahmen mussten von den Räten bewilligt werden.

Städtebaulich sehe die Gemeinde in den neuen Gebäuden eine „Fortsetzung vom Kindergarten Pezzettino“, so Mauch, der ja ebenfalls in Holzbauweise und mit einem Flachdach gestaltet ist. Die Ausschussmitglieder begrüßen das Baugesuch, geben der Verwaltung allerdings auch noch ein paar Anregungen für die weitere Planung mit: So regt Matthias Kramer (OLG) an, über eine Überdachung der Fahrradabstellplätze und einen Gemeinschaftsbereich im Gebäude nachzudenken.