Offizieller Baustart auf dem Hangweide-Areal in Kernen-Stetten: Abriss beginnt

Manche Fenster und Türen sind mit Holzplatten zugenagelt, die Außenfassade einiger Gebäude mit Graffiti-Schriftzügen besprüht. Dort, wo einst Menschen mit Behinderung tagein, tagaus gelebt haben, soll wieder neues Leben einziehen. Für das 48 Millionen Euro teure Zukunftsprojekt „Hangweide“ auf dem Gelände des ehemaligen Diakonie-Dorfs ist bei einem Pressetermin offiziell der Startschuss für den Baustart gefallen – die Abbrucharbeiten beginnen.

In vier Phasen sollen auf dem acht Hektar großen Gelände in Stetten die einzelnen Gebäude abgebrochen und bis voraussichtlich Anfang 2023 das Areal von Rückständen freigeräumt werden. Das heißt, die bestehenden Gebäude werden entkernt, schadstoffsaniert und das Altbeton gebrochen, wie Bauleiter Nedzad Halilagic von der ausführenden Firma CK Abbruch & Erdbau sowie der Projektleiter für die Rückbau- und Abbrucharbeiten, Marcus Hauber (Büro CDM Smith), erläuterten.

Rohbauzustand wiederherstellen und Baumaterial recyceln

Die Maßnahmen seien erforderlich, damit im ersten Quartal des Jahres 2023 die Fläche erschlossen werden und die Hochbauarbeiten beginnen können. Das Ziel in der ersten Phase deshalb: den Rohbauzustand wiederherstellen und dabei alte Baumaterialien, etwa Stahl, wieder verwerten.

Das Gesamtprojekt, das ein Wohngebiet der Zukunft, ein Vorzeige-Quartier, ein „urbanes Dorf“ sein soll, „sei auf gutem Weg“, sagte der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch bei dem Pressetermin. Er bezeichnete das Ganze als „anspruchsvolles Projekt“. Sowohl für die Gemeinde Kernen als auch für die Projektpartner (Kreisbaugesellschaft Waiblingen und die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung) markiere der Baustart „nach langer Vorbereitungs- und aufwendiger Planungsphase [...] einen echten Meilenstein des Projekts“, so der Bürgermeister.

Neues Quartier für rund 1300 Menschen

Auf dem brachliegenden Gelände tut sich nun nach Jahren wieder etwas und „die Umwidmung des Geländes kommt nun für alle sichtbar in Gang“. Damit in das ehemalige Diakonie-Dorf wieder tatsächlich Leben einzieht und die ersten Bewohner im Jahr 2027 ihre Wohnungen beziehen können, so Paulowitsch, „müssen innerhalb des Großprojekts noch viele Räder nahtlos ineinandergreifen“. Doch die Bürgerschaft dürfe sich „auf innovatives neues Wohnquartier freuen – energieeffizient, autoarm und mit viel Gemeinschaft“. Darüber hinaus soll das neue Quartier für rund 1300 Menschen die Ortsteile Rommelshausen und Stetten „räumlich und funktional miteinander verknüpfen“.

Die Kreisbaugruppe Waiblingen beteiligt sich ebenfalls an dem Projekt – mit 40 geförderten und 220 Mietwohnungen. Laut Steffen Krahn, Geschäftsführer der Kreisbaugesellschaft, sollen „gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen langfristig das Zusammenleben in der urbanen Dorfgemeinschaft sichern“. „In Sachen Energieversorgung wird derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt, die vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird“, so der Kreisbau-Geschäftsführer.

Markus Lämmle, Geschäftsbereichsleiter LBBW Immobilien Kommunalentwicklung, betonte, dass die Hangweide eine Riesenchance biete, „etwas nachhaltig Großartiges zu erschaffen“. Auch wenn das Projekt die Partnergemeinschaft in den kommenden Jahren aufgrund ihrer Größe und Komplexität in gewisser Weise herausfordern werde, sollen die Maßnahmen in allen Dimensionen nachhaltig sein, findet er. „Mit der Entwicklung dieses überregional bedeutenden Projekts im Herzen der Region Stuttgart, das zukünftig Hunderten von Menschen eine neue Heimat bieten wird, übernehmen wir große Verantwortung“, sagte er.

Hangweide ist IBA-Projekt 2027

Unter dem Stichpunkt Wohnungsnot freue man sich gemeinsam mit den Projektpartnern, „einen Beitrag zur Deckung der enormen Nachfrage an Wohnraum für die Menschen im Rems-Murr-Kreis leisten zu können – und das sogar im Rahmen der IBA‘27 Stadt Region Stuttgart“.

Landrat: „Hohe Mieten und Wohnungsnot sind jetzt schon ein großes Problem“

Schaffung von Wohnungen ist auch für Landrat Richard Sigel ein wichtiger Aspekt: „Unser Investitionsprogramm mit 500 zusätzlichen bezahlbaren Wohnungen im Landkreis wird auf der Hangweide mit 40 geförderten Mietwohnungen seinen Abschluss finden“, sagte er. „Hohe Mieten und Wohnungsnot sind schon jetzt ein großes Problem, das mit Blick auf die Ukraine-Krise zunehmen wird.“

Im März gab der Kreistag grünes Licht für das Vorhaben der Kreisbau-Gruppe, damit sie diese Wohnungen in Eigenregie bauen kann. Aus Sicht von Landrat Sigel sei das „ein starkes Signal“ gewesen. „Wir haben unsere Wohnbaustrategie erweitert und stellen der Kreisbaugruppe über 20 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital des Landkreises zur Verfügung, damit rund 100 Millionen Euro in über 200 neue Mietwohnungen investiert werden können“, sagte er. Die Umsetzung solle Schritt für Schritt und immer mit dem Blick auf das Machbare erfolgen. Das Ziel sei, „die wertvollen Flächen“ auf der Hangweide im Bestand zu halten. Landrat Sigel sagte: „Wir nehmen wohnungspolitisch auch ganz bewusst die Menschen in den Blick, die keinen Wohnberechtigungsschein bekommen und trotzdem bezahlbare Mietwohnungen suchen.“

Bebauungsplan und Bürgerbeteiligung

Wie berichtet, soll in der Gemeinderatssitzung im Juli 2022 der Vorentwurf des Bebauungsplans beschlossen werden. Ende September beziehungsweise Anfang Oktober sollen auch die Stimmen der Kernener Gehör finden. Dazu ist eine Bürgerbeteiligung geplant, bei der sich Bürger, aber auch Träger öffentlicher Belange (TÖB) wie beispielsweise Behörden zum Hangweide-Projekt äußern können. Die Anregungen und Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung sollen dann Anfang nächsten Jahres schnellstmöglich bearbeitet werden.