Die Postfiliale in Kernen-Stetten bleibt weiterhin geschlossen - und zwar bis Montag, 30. Mai, wie die Deutsche Post auf Anfrage unserer Redaktion erneut bestätigt hat. Aufgrund von „unvorhergesehenen Personalausfällen“ können Kunden die Filiale in der Seedammstraße nicht nutzen, sondern müssen auf andere Poststellen, wie etwa in Rommelshausen, ausweichen.

Aktuell sei die Post aber auf der Suche nach Personal. „Wir führen auch bereits Gespräche“, so die Pressesprecherin des