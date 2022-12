Polizeieinsatz in Wohnung in Kernen eskaliert: Schwerstbehinderter vor Gericht

Mit einem vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Hilfeleistungsversuch hatte sich im Waiblinger Amtsgericht Richter Fabian Lindner zu befassen. Der Vorfall hatte sich am 22. März in Rommelshausen ereignet. An diesem Nachmittag ging im Fellbacher Polizeirevier der Telefonanruf einer besorgten Bürgerin ein.

Bürgerin sorgt sich um schwerstbehinderten Nachbarn und alarmiert die Polizei

Sie habe ihren Nachbarn, für den sie gelegentlich die Einkäufe mit erledige, seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen; sein Rollstuhl stehe ebenfalls unbenutzt auf dem Balkon. Die daraufhin zur Wohnung ausgerückten Beamten versuchten zunächst, sich durch Klingeln, Klopfen und Rufen an der Wohnungstür bemerkbar zu machen.

Nachdem ihnen dies nicht gelang und auch ein Blick durchs Fenster in die Wohnung hinein an den heruntergelassenen Rollläden scheiterte, versuchten sie sich durch die Befragung weiterer Nachbarn einen Überblick zu verschaffen. Als die dann ebenfalls erklärten, den schwerstbehinderten Nachbarn seit einigen Tagen nicht gesehen zu haben, alarmierten sie die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Nachdem der Widerstand des Türschlosses überwunden war, begaben sich die Polizeibeamten und die Rettungssanitäter in die Wohnung. Routinemäßig hätten sie sich durch Rufen bemerkbar gemacht und als Polizisten zu erkennen gegeben, versicherten beide im Zeugenstand. Den Wohnungsinhaber fanden sie tief schlafend in seinem Bett vor. Die Rettungssanitäter hätten einen normalen Puls festgestellt, mussten aber mehrere Minuten lang einige Mühe aufwenden, um den Mann aufzuwecken.

Aufgrund der Dauerschmerzen, an denen er leide, sei er drei Tage lang wach gewesen, berichtete der Wohnungsinhaber, der bis dahin von seinem Rollstuhl aus den Aussagen der Polizisten schweigend, fast regungslos gefolgt war. Erst zwei Stunden vor dem Eindringen der Beamten habe er schließlich in den Schlaf gefunden.

Als er von den Sanitätern derart robust aus dem Schlaf gerissen worden war, sei er erschrocken und in Panik geraten, berichtete er und verwies auf ein Tatortfoto, das ihn mit blutergussübersätem Oberkörper und Oberarmen zeigte. Aufgrund einer zeitweise auftretenden Sehstörung habe er zudem nicht erkennen können, wer sich in der Wohnung befand, lediglich schwarz gekleidete Schemen wahrgenommen. „Wieso sind Sie nachmittags noch im Bett?“, habe ihn der männliche Teil des Beamtenduos angeschrien.

Wohnungsinhaber soll geschrien und Beamten beleidigt haben

Die Beamten wiederum berichteten fast wortwörtlich übereinstimmend, der Wohnungsinhaber habe sofort nach dem Erwachen angefangen herumzuschreien und sie als „Vollidioten“, „Wichser“, „Idioten“ und „Arschlöcher“ zu beschimpfen. „Wenn ihr nicht geht, bekommt ihr Ärger und habt ein großes Problem“, habe er sie bedroht. Diese Drohung des Mannes im Bett hätten sie beide sehr ernst genommen. Sie hätten vergebens versucht, beruhigend auf ihn einzuwirken und die Situation zu entspannen.

Stattdessen sei die Lage aber immer mehr eskaliert. Er habe einen Beistelltisch, der neben dem Bett stand, umgeworfen und einen Aschenbecher in die Hand genommen. Als er diesen auf ihre Ermahnung hin schließlich weglegte, habe er beide Hände unter die Bettdecke gesteckt. Sie hätten ihn daraufhin aufgefordert, die Hände auf die Decke zu legen, damit sie diese sehen könnten.

Kaum sei er dem nachgekommen, seien auch schon ein Porzellanteller und ein Glas „wie aus dem Nichts“, so die Beamtin, auf sie geworfen worden. Der männliche Beamte hätte dem Teller gerade noch ausweichen können, bevor er an der Wand hinter ihm zerschellte. Als die Hände dann wieder unter der Decke verschwanden und der Mann sich immer noch nicht beruhigte, berichtete die Polizistin weiter, habe ihr Kollege zunächst den Einsatz von Pfefferspray angedroht, „dann wurde er erfolgreich gepfeffert“. Dies habe sofort gewirkt.

Nachdem sich der Wohnungsinhaber daraufhin zur Seite gedreht hatte, sei es den beiden und der inzwischen eingetroffenen Verstärkung gelungen, diesem Handschellen anzulegen. Als Folge des Pfeffersprayeinsatzes habe ihr Kollege derart starke Augenreizungen erlitten, dass er sich in ambulante Behandlung ins Krankenhaus begeben musste und für einen Tag dienstunfähig geschrieben wurde.

Richter schlägt vor, das Strafverfahren wegen „geringer Schuld“ einzustellen

Den Vorschlag des Richters, das Strafverfahren gegen den Wohnungsinhaber gemäß Paragraf 153 a der Strafprozessordnung wegen „geringer Schuld“ einzustellen, wies der Vertreter der Staatsanwaltschaft zurück. Es handle sich um einen besonders schweren Fall der versuchten gefährlichen Körperverletzung tatmehrheitlich in zwei Fällen, in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung. Die vom Gesetz dafür vorgesehene Mindeststrafe laute auf sechs Monate Freiheitsentzug. So lautete dann auch das Urteil, das der Richter im Namen des Volkes gegen den Angeklagten verkündete. Er stützte sich dabei auf die Zeugenaussagen der beiden Polizeibeamten. Zulasten des Angeklagten spreche, dass er mehrere Straftaten in Tateinheit begangen habe, zudem, so der Richter, dass das Vorstrafenregister für den Mann zehn Voreintragungen aufweise, die letzte im Jahr 2013.

Zu seinen Gunsten allerdings, dass er beim Aufwachen überrascht war, dass er die ihm vorgeworfenen Straftaten zumindest teilweise zugegeben habe und seine Situation: Im Verlauf der Verhandlung war erörtert worden, dass der Mann in einem Heim aufgewachsen war, als Kind bereits missbraucht und ein Jahr lang in einem abgedunkelten Zimmer in „Einzelhaft“ eingesperrt war. Seitdem leidet er an einer posttraumatischen Belastungsstörung und Depressionen. 2013, bei Ausbruch der seine Mobilität stark einschränkenden und Dauerschmerzen verursachenden Erkrankung, fiel er in ein über ein Jahr andauerndes Koma. Nach dem Tod seiner Frau 2018 ist er zudem massiv selbstmordgefährdet, was regelmäßig Klinikaufenthalte notwendig macht.

Freiheitsstrafe kann auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden

Dies alles zusammen erlaube eine positive Prognose und die Annahme, dass der Angeklagte in Zukunft keine weiteren Straftaten mehr begehen werde. Dadurch könne die Freiheitsstrafe auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Verurteilte hat eine Woche Zeit zu entscheiden, ob er das Urteil akzeptiert oder mit den Rechtsmitteln der Berufung oder Revision dagegen vorgeht.