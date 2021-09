Nachdem Ende Mai 2019 das Stettener Gardinengeschäft den Betrieb der Poststelle aufgegeben hat, wurde die Postfiliale im Teilort Stetten zu einem Dauerthema: Neun Monate lang gab es in Stetten erst einmal gar keine Post, dann zog sie im März 2020 provisorisch in einen Container beim Sportplatz. Dort befindet sich die Behelfsfiliale bis heute. An einer langfristigen Lösung wurde seit 2019 viel herumgeplant, verschiedene Herangehensweisen verkündet. Umgesetzt wurde bislang aber nichts. Jetzt