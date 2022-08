Quartiersprojekt Haldenschule in Kernen: Gemeinde beauftragt Planungsbüros

Ein Kinder- und Jugendcampus sowie eine neue Mensa mit Aula und eine neue Sporthalle in Rommelshausen: Das ist die Vision des Quartiersprojekts Haldenschule. Nachdem die Vergabe der Planungsleistungen für das Bauvorhaben europaweit ausgeschrieben wurde und die ersten Baumaßnahmen im Juni begonnen haben, hat sich der Kernener Gemeinderat in der vergangenen Sitzung einstimmig für die Vergabe dreier Planungsdisziplinen ausgesprochen.

Für die Objektplanung wurde das Planungsbüro „Zoll-Architekten Stadtplaner GmbH“ aus Stuttgart beauftragt. Die Objektplanung umfasst beispielsweise Pläne für Gebäude und Innenräume sowie Umbauten bestehender Bauten.

Die Tragwerksplanung, welche sich rund um die Tragfähigkeit und die Standsicherheit von Gebäuden dreht, wurde an das ebenfalls in Stuttgart ansässige Planungsbüro „Knippershelbig GmbH“ vergeben. Den Wettbewerb um die Vergabe der Planungsleistungen für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik (einschließlich Gebäudeautomation) hat das Planungsbüro „IWTI Gebäudetechnik GmbH“ aus Stuttgart für sich entschieden.

Mit welcher Summe das Bauprojekt vom Land gefördert werden könnte

Bis endgültig der Startschuss für den Bau der Neubauten an der Haldenschule fällt, müssen viele Schritte abgearbeitet werden. „Die Planungsleistungen werden stufenweise beantragt“, sagt Peter Mauch, Leiter des Bauamtes, in der Gemeinderatssitzung. Dabei werden sich die Planungsbüros um drei Phasen der Planung des Bauprojekts kümmern: die Grundlagenermittlung, die Vorplanung und die Entwurfsplanung.

Insgesamt stehen für den Neubau von Mensa und Sporthalle aktuell 1.42.000 00 Euro im Investitionsplan der Gemeinde Kernen für die Jahre 2022 bis 2025 zur Verfügung. Die Kosten für die drei Planungsdisziplinen, welche beauftragt wurden, belaufen sich dabei auf rund 550.000 Euro, so die Gemeinde Kernen. Möglich sei aber auch, dass die Gemeinde Fördermittel für die Sanierung der Haldenschule sowie für den Neubau der Mensa und Sporthalle über die Schulbau- und Sportstättenförderung bekommen könnte. Das haben erste Vorgespräche mit dem Regierungspräsidium Stuttgart ergeben, so die Gemeinde.

Dabei liege die Förderquote zwischen 18 und 20 Prozent. Für die Sporthalle könnte die Gemeinde eine pauschale Förderung in Höhe von 270.000 erhalten – was dem maximalen Förderbetrag für Einfeldhallen entspricht. Insgesamt könnte sich die Fördersumme bei dem Neubau von Mensa und Sporthalle auf rund 1,6 bzw. 1,7 Millionen Euro belaufen, so die Gemeindeverwaltung.

Bis 2027 soll das Bauprojekt abgeschlossen werden

Die Neugestaltung des Quartiers rund um die Haldenschule soll schon bald Fortschritte machen, damit sie bis zum Jahr 2027 abgeschlossen werden kann. Wie bereits berichtet, sind im Juni die Maßnahmen für Modul 1, die Erweiterung der Mensa, gestartet.

Im Zuge des ersten Bauabschnittes werden unter anderem die Schultoiletten mit einem innen liegenden Zugang versehen und somit eingehaust. Zu dem Quartiersprojekt gehört auch das Mehrgenerationenhaus in der Seestraße, welches im Mai 2022 eingeweiht wurde.

Die Sanierung und Entstehung des Kinder- und Jugendcampus spielt auch im Zuge des Millionenprojekts Hangweide eine große Rolle. Schließlich rechne die Gemeinde wie berichtet damit, dass mit Entstehung des neuen Wohnquartiers Hangweide auch viele Familien mit Kindern nach Kernen ziehen werden.