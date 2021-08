Recyclinghof Kernen: Wiedereröffnung am Samstag (07.08.)

Ab kommenden Samstag (07.08.) hat der Recyclinghof in der Seestraße in Rommelshausen wieder regulär geöffnet. Die Straßensperrung, die die Zufahrt verhindert hat, ist aufgehoben. Das teilte die Abfallwirtschaft Rems-Murr am Dienstagnachmittag (03.08.) mit.

Anders als am Ausweichstandort am Sportpunkt, der noch am Mittwoch (04.08.) geöffnet hat, können dann wieder alle Wertstoffe abgegeben werden. Am Recyclinghof in der Seestraße wird neben CDs/DVDs, Elektro-Altgeräten (keine Kühlgeräte), Energiesparlampen (keine Leuchtstoffröhren), Gelbe-Tonne-Material, Glasflaschen, Kartonagen, Haushaltsbatterien, Korken, Altmetall und Papier auch Grüngut bis zu einer Menge von 2 Quadratmetern angenommen.

Geöffnet ist ab 7. August immer samstags von 9 bis 15 Uhr und ab 11. August dann auch wieder mittwochs von 14 bis 18 Uhr. Bei weiteren Fragen gibt die Abfallberatung der AWRM unter der Telefonnummer 07151/501-9535 Auskunft.