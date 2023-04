Rewe statt Rathaus: Bürgermeister Benedikt Paulowitsch kassiert in Stetten

Der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch hat das Rathaus gegen den Rewe getauscht: An einem Vormittag nahm der Bürgermeister selbst hinter der Kasse Platz und packte in dem Supermarkt in Stetten mit an. Der Einsatz dient gemeinnützigen Zwecken: 500 Euro hat Rewe-Lang der Bürgerstiftung Kernen gespendet.

Im Rahmen der Aktion „Rent-a-Bürgermeister“ (deutsch: "leihe dir einen Bürgermeister") möchte der Rathaus-Chef hinter die Kulissen von Betrieben blicken und mit Beteiligten ins Gespräch kommen.

2021 war er beim Betriebshof

Für Benedikt Paulowitsch war der Einsatz im Rewe nicht der erste: Beim gemeindlichen Betriebshof hatte er im Sommer 2021 Dienst geleistet. Dort war er unter anderem in der Grünpflege und im technischen Dienst mit dabei und lernte das Team kennen, teilt die Gemeinde mit. Außerdem konnte er sich ein Bild der Aufgabenfülle und Arbeitsabläufe des ganzen Betriebshofs machen. „Es selbst zu erleben und auszuprobieren ist einfach etwas ganz anderes, als es nur vom Hörensagen zu kennen,“ sagte Benedikt Paulowitsch damals.

Der Rathaus-Chef freute sich schon im Vorfeld auf die Abwechslung vom Bürgermeisteralltag ander Rewe-Kasse: „Es ist bestimmt etwas Besonderes, mal hinter der Kasse zu sitzen als an ihr zu stehen. Ein bisschen Nervosität ist aber auch dabei, ich will ja nicht schuld sein, wenn die Schlange immer länger wird!“

Mehr Wertschätzung für Berufsgruppen

Zu verstehen, vor welchen Herausforderungen Menschen stehen, ist ein Aspekt der Aktion. „Ein anderer ist es, den Berufsgruppen mehr Wertschätzung zu schenken und wie im Falle des Supermarktes die wichtige lokale Nahversorgung einmal in den Mittelpunkt zu rücken“, so die Gemeinde.