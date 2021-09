Am Freitag vor einer Woche hat sie ihre Kollegen zum ersten Mal kennengelernt, Montagfrüh hat sie sich in einer Klasse nach der anderen den Schülern vorgestellt: Ganz frisch angekommen ist Nadia Bescherer-Zeidan als Rektorin der Rumold-Realschule in Rommelshausen. Wieso die Kernener Realschule seit langem ihre Wunsch-Schule war, verrät sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Im Büro der Schulleiterin klingelt das Telefon. Mal wieder. Kaum eine Woche ist sie im Dienst und schon häufen