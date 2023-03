Sadomaso-Date endet mit Anzeige: Mann wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt

Wegen versuchter Vergewaltigung, Körperverletzung, versuchter Nötigung und wegen Drogenbesitzes hat das Waiblinger Schöffengericht einen 55-Jährigen zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt. Der Waiblinger hat sich mit einer Frau aus Kernen zum SM-Dating (Sadomasochismus, Anm. d. Red.) getroffen und wurde gewalttätig, als diese nicht mehr wollte und sich wehrte. Von ihm fordert das Gericht kraft Urteils auch den Nachweis über eine stationäre Drogentherapie.

Im Internet kennengelernt und zum Treffen verabredet

Hätte sich die Frau nicht gewehrt, davon zeigte sich der Vorsitzende Richter Michael Kirbach überzeugt, wäre die Vergewaltigung vollendet worden. Der Angeklagte wurde vom Wachpersonal in den Gerichtssaal geführt – gegen ihn war zwei Tage vor der Verhandlung ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr ergangen. Auf dem Anklagestuhl legte der 55-Jährige ein Geständnis dessen ab, was ihm die Stuttgarter Staatsanwaltschaft zur Last legte: Er hatte die Frau im Internet kennengelernt und sich mit ihr getroffen.

Schläge und Kopfstoß

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss kam es im Januar 2021 zunächst zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, den der Angeklagte mit dem Handy filmte. Im weiteren Verlauf des Abends verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Frau, was der Waiblinger auszunutzen versuchte. Als ihm das nicht gelang, setzte es nicht nur Schläge, sondern auch einen Kopfstoß.

Der 55-Jährige drohte der Frau, die SM-Videos ins Netz zu stellen

Doch damit war die Anklage vor dem Waiblinger Schöffengericht und auch die Dating-Geschichte noch nicht zu Ende. Im Juni 2021 kollabierte der 55-Jährige unter Drogeneinfluss, die Frau rief den Rettungsdienst sowie die Polizei. Daraufhin drohte ihr der Angeklagte, er würde die SM-Videos ins Netz stellen, falls sie ihre Anzeige nicht zurücknimmt. Einen guten Monat später durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des Beschuldigten und beschlagnahmten über acht Gramm Amphetamin sowie Drogenutensilien.

Die Frau hatte Angst vor dem Angeklagten

Das Opfer aus Kernen wurde vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen, weil die Anwesenheit mehrerer Zuschauer ihre Aussagebereitschaft gebremst hätte. Nach Informationen des Gerichts habe die Frau Angst vor dem Angeklagten, der ihr gegen ihren Willen Whatsapp-Nachrichten hinterhergeschickt und sie angerufen hat.

Wegen ihm ist sie umgezogen – um sie an ihrer neuen Wohnanschrift zu schützen, wurde im Urteil auch ein Kontaktverbot ausgesprochen. Der Gerichtspsychiater sollte den Angeklagten auf seine Suchtkrankheiten hin explorieren, doch dieser kam nicht zum Termin. Also stützte sich der Sachverständige auf Akten aus dem Zentrum für Psychiatrie Winnenden und auf seinen unmittelbaren Eindruck aus der Hauptverhandlung.

„Sexsucht, Leben nicht auf die Reihe gekriegt, Drogenkonsum ab dem 27. Lebensjahr“

Eine verminderte Schuldfähigkeit konnte der Experte aufgrund des multiplen Drogenkonsums des Angeklagten nicht ausschließen. Diese wurde bei der Urteilsfindung von Michael Kirbach und zwei Laienrichtern zu dessen Gunsten gewertet, so auch das Geständnis. „Sexsucht, Leben nicht auf die Reihe gekriegt, Drogenkonsum ab dem 27. Lebensjahr.“ So ungefähr schilderte der 55-jährige Angeklagte sein Leben. „Ich halte eine Langzeittherapie unbedingt für notwendig“, sagte der Sachverständige und sein Rat schlug sich in einer Bewährungsauflage nieder.

Angeklagter ist vorbestraft

Der Waiblinger muss die Therapie binnen drei Monaten antreten und einem Bewährungshelfer Nachweise über deren Verlauf bringen. Auch das Schöffengericht sah in diesem Fall ein „massives Drogenproblem seit vielen Jahren“ bei dem 55-Jährigen, der wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis bereits dreimal strafrechtlich in Erscheinung getreten war.

Therapiert, so das Gericht, würde der Mann hoffentlich keine Straftaten mehr begehen oder Frauen gefährlich werden.