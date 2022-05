Saisonstart im Stettener Bädle: Freibad mit Online-Tickets, Kiosk und Spielplatz

Im Stettener Bädle herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm. „Soweit ist alles fertig“, sagt Tamara Diebel (53). Die Vorsitzende des Stettener Bädlesvereins blickt sich im Freibad um: „Wir sind seit dem 1. Mai betriebsbereit.“ Jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen, ergänzt Susanne Lambé (52), stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Und dann, mit ein wenig Glück, können bald die ersten Badegäste kommen. „Vielleicht eröffnen wir an diesem Wochenende oder in der nächsten Woche, je nach Wetterlage“, sagt Tamara Diebel. „Unsere Faustregel besagt: 18 Grad am Vormittag und trocken“, ergänzt die 53-Jährige. Erst dann öffne das Freibad, welches vom Stettener Verein betrieben wird, seine Pforten.

Badegäste können Eintrittskarten nur noch online kaufen

Nach zwei Pandemiejahren startet das Stettener Bädle mit „Normalbetrieb“ in die bevorstehende Badesaison. Aktuell seien „keine Beschränkungen“ vorgesehen, sagt Susanne Lambé. Ein Überbleibsel aus Corona-Zeiten sei jedoch der Ticketkauf: Badegäste müssen ihre Tickets online über die Website des Vereins kaufen und dann bei der Einlasskontrolle vorzeigen. Vereinsmitglieder haben freien Eintritt. „Vor Ort gibt es keine Barkasse mehr“, sagt Tamara Diebel.

Diese Maßnahme sei auch dem Bankensterben im Ort geschuldet, so die Vorsitzende. „In Kernen gibt es keine Möglichkeit mehr, abends Münzgeld einzuzahlen.“

Und für jene, die mit Kind und Kegel ohne Tickets vor dem Stettener Bädle stehen, finde sich auch eine Lösung, so Lambé. „Das kommt dreimal in der Badesaison vor. Die Badeaufsicht unterstützt dann in diesen Fällen.“

Ein weiterer Erfahrungswert aus den Corona-Auflagen soll beibehalten werden: Man wolle die Besucherzahl an besonders heißen Tagen im Auge behalten: „500 Menschen gleichzeitig im Bad sind einfach zu viel“, sagt Susanne Lambé.

Wie viele Besucher dürfen gleichzeitig ins Freibad?

Insgesamt hat der Verein 1348 Mitglieder – „Höchststand“, sagt Tamara Diebel. Viele der Besucher kommen aus Stetten, aber auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden wie Fellbach, Esslingen oder Weinstadt-Endersbach. Ob und ab wie vielen Besuchern es einen Einlassstopp geben wird, wollen die Verantwortlichen gemeinsam mit Bademeister Wolf Georg Färber (59) und den Rettungsschwimmern herausfinden. „Wir werden es diese Badesaison beobachten und dann entscheiden, welche Besucheranzahl für die Badeaufsicht praktikabel ist“, sagt Tamara Diebel.

Aktuell werden im Freibad noch die Duschen saniert. „Es werden die Duschköpfe ausgetauscht und jeweils eine Wand neu gefliest“, so die beiden Vorsitzenden. Eigentlich sollten die Arbeiten schon abgeschlossen sein. Jedoch habe sich die Lieferung der Fliesen verzögert, so dass neben dem laufenden Badebetrieb weiter saniert werden muss. „Eine Dusche wird während der Arbeiten aber immer offen sein“, sagt Susanne Lambé.

Personal für den Kiosk im Freibad gesucht

Auch soll dem Kiosk neues Leben eingehaucht werden. In der letzten Saison wurden dort Getränke, Eis und Chips verkauft, so Tamara Diebel. Das solle sich nun ändern. Ab Mitte der Saison solle das Sortiment um Kaffee und Pommes frites erweitert werden. Dafür sucht der Bädlesverein aktuell noch nach Mitarbeitern. Die Personalsuche gestalte sich aber zurzeit im Saisonbetrieb schwierig, so die Vereinsvorsitzenden. „Wenn es regnet, ist der Kiosk zu. Aber viele sind nun mal auf einen festen Job angewiesen“, sagt Susanne Lambé.

Auch soll auch der Kinderbereich im hinteren Teil des Bädles auf Vordermann gebracht werden. „Vor drei oder vier Jahren haben wir den Sand aus dem Sandkasten entfernt und dort Gras gesät, weil der Sand uns Probleme mit der Wassertechnik im Becken gemacht hat“, sagt Tamara Diebel. Damit es für die Kleinen nicht langweilig wird, gebe es bald eine Balancierstange, ein Boden-Trampolin und Maltafeln am Zaun. „Die Sachen haben wir Ende des Jahres bestellt, alles hat aber zurzeit eine lange Lieferzeit“, so Lambé.

Unangenehme Hinterlassenschaft von Einbrechern: Nun passen Kameras auf

Für die bevorstehende Badesaison hat sich der Stettener Verein auch technisch ausgestattet. Hintergrund ist ein Einbruch in das Freibad – mit Folgen für Badegäste und Verein. Damals, im vergangenen August, hatten Unbekannte in das Becken gekotet. Der Vorfall führte nicht nur zur kurzzeitigen Schließung des Bades, sondern auch zu hohen Kosten für den Verein. Dieser musste das Schwimmbecken reinigen lassen.

Um Vandalismus und damit verbundenen Kosten vorzubeugen, setzt der Bädlesverein nun Kameras im Außenbereich ein, um bei etwaigen Vorfällen Nachweise für die Versicherung und die Polizei zu haben. „Die Überwachung wird nur in der Nacht eingeschaltet“, sagt Tamara Diebel. Ihre Vereinskollegin Susanne Lambé ergänzt: „Im Innenraum gibt es keine Überwachung.“

Nach der Saison wird das Schwimmbecken saniert

Nach den Sommerferien wird das Freibad schließen. Dann steht dem Stettener Bädle Großes bevor. „Der Boden unter dem Schwimmbecken senkt sich langsam ab“, sagt Tamara Diebel. Das führe dazu, dass auf einer Seite des Beckens Wasser absackt. Mit Ende der Saison 2022 solle die Schieflage des Beckens korrigiert werden. Das bedeutet aber auch, dass der Bädlesverein hohe Kosten zu erwarten hat.

Das bereitet den beiden Vorsitzenden allerdings keine Sorgen. „Wir haben Rücklagen geschaffen“, so Susanne Lambé. Zudem habe es in den letzten Jahren keine großen Investitionen gegeben. Auf den diesjährigen Badebetrieb wirkt sich die Absenkung des Bodens mitsamt Becken nicht aus. „Unsere Wassertechniker kontrollieren das Wasser“, sagt Tamara Diebel. Mit Farbtest könne bestimmt werden, ob sich beispielsweise Chlor überall im Wasser verteilt. „Das ist der Fall“, bestätigt die Vorsitzende.