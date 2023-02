Schulleiterin aus Kernen: Warum nicht jeder Viertklässler aufs Gymnasium gehört

Die Faschingsferien beginnen, mit dem Halbjahresbescheid bekommen Eltern von Viertklässlern auch die Empfehlung, welche Schulform nach Einschätzung der Lehrer für das Kind am besten geeignet wäre. Diese Grundschulempfehlung ist nicht bindend - für Familien kann die Entscheidungsfindung zu einer echten Belastung werden.

Schulleiterin von ihrer Schulform überzeugt

Rektorin Nadia Bescherer-Zeidan findet: Eltern dürfen diese Entscheidung auf keinen Fall an das Kind abgeben. Und die Entscheidung für die höhere Schulform – meist das Gymnasium – geschieht nicht immer zum Wohl des Kindes.

Vergangene Woche hat an der Rumold-Realschule ein Tag der offenen Tür für Viertklässler und ihre Eltern stattgefunden. Der Ablauf mit Rundgang, Mitmachangeboten und Möglichkeit für die Eltern, sich mit dem Lehrerkollegium und der Schulleitung zu unterhalten, war, wie so vieles an der Rommelshäuser Schule, klar strukturiert. Darauf legt die Schulleiterin viel Wert. Wer Nadia Bescherer-Zeidan schon einmal getroffen hat, weiß, dass sie für ihre Schulform brennt: „Ich bin ja persönlich eine total überzeugte Realschulfrau“, sagt sie über sich selbst.

Nach dem Realschulabschluss ergeben sich viele Möglichkeiten

Was ihr an dieser Schulform so gut gefällt: „Es gibt so viele Möglichkeiten“ - und das meint sie gleich auf mehreren Ebenen. Zum einen schätzt sie die Verbindung von theoretischen Inhalten und Fach-Praxis, die sich wie ein roter Faden durch den Bildungsplan zöge.

Die Schüler hätten hier besonders ab Klasse sieben wirklich die Möglichkeit, die eigenen Neigungen zu entdecken, sich auszuprobieren. Durch die Praktika sei auch der Kontakt zu den Firmen vor Ort dann schnell schon da. Was sie den Eltern auch ans Herz legen kann: An der Realschule baut sich das Stundenpensum langsamer auf als am Gymnasium. Den Schülern bleibe so mehr Zeit für Hobbys, Vereine, Freunde - schlicht zum Kindsein.

Nach der Realschule gymnasiale Oberstufe anhängen

Dass sich dadurch für die Kinder Nachteile auf dem Bildungsweg ergeben, glaubt sie nicht. „Den Kindern stehen alle Türen dann offen“, sagt die Rektorin. Heutzutage gebe es so viele Möglichkeiten für junge Menschen mit Realschulabschluss. Sei es eine duale Ausbildung, bei der gleich auch die Fachhochschulreife erworben wird, eine normale Ausbildung, eine Ausbildung und danach die Hochschulreife oder der ganz klassische Weg, wie Bescherer-Zeidan es nennt: die dreijährige Oberstufe an einem der beruflichen Gymnasien in Waiblingen, wo auch die allgemeine Hochschulreife erworben werden kann. „Realschule ist wirklich der Türöffner“, so Nadia Bescherer-Zeidan.

Bei Schülern mit sprachlichem Schwerpunkt sei auch ein Wechsel aufs allgemeinbildende Gymnasium möglich - auch wenn hier in den meisten Fällen wegen der dort nur zweijährigen gymnasialen Oberstufe die zehnte Klasse wiederholt werden müsse. Sie findet es gut, dass die Kinder an der Realschule die Möglichkeit haben, ihr eigenes Tempo und Leistungsniveau vielleicht erst noch zu finden. In der fünften Klasse seien die Kinder noch so jung. „Manche brauchen einfach etwas länger.“

Der gesellschaftliche Druck ist hoch, aber Eltern müssen Entscheidung fällen

Die Rektorin weiß auch: Der gesellschaftliche Druck, der auf Eltern lastet, ist heutzutage sehr hoch. Sie habe oft das Gefühl, dass Eltern es sich kaum trauen zu sagen, wenn das Kind keine Gymnasialempfehlung bekommt.

Im Endeffekt richten sich ihrer Erfahrung nach die meisten Familien zwar schon nach der Grundschulempfehlung. Doch nicht selten bekomme sie von Eltern mit Viertklässlern Sätze zu hören wie: „Das Kind möchte aber“ oder „Wir probieren es halt mal“. So eine Entscheidung auf das Kind abzuwälzen, sei nicht ok und eine Überforderung, findet die Rektorin. Hier hätten die Eltern klar einen Erziehungsauftrag zu erfüllen. „Ich würde Eltern sehr gerne sagen, dass sie im Sinne des Kindes entscheiden sollen.“

Und nicht für jedes Kind sei die jeweils höhere Schulform eben die bessere Wahl. Wenn es dort nicht klappt, ist das ein Bruch in der Bildungsbiografie und für das Kind erst einmal das Gefühl des Scheiterns: „Ich hab's nicht geschafft.“ Das Kind komme dann in eine gewachsene Klassenstruktur, müsse in den Lernalltag hineinfinden, manche Sachen durchaus auch nachholen. Auch wenn es in der Regel schon gelinge, diese Schüler gut aufzufangen, so die Rektorin. „Die Kinder sollen hier nicht wieder erleben, dass es nicht gut funktioniert.“

Kinder mit Werkrealschulempfehlung: Leistungsdruck kann frustrierend sein

An der Rumold-Realschule gibt es auch immer wieder Schüler, die mit einer Empfehlung für die Werkreal- beziehungsweise Gemeinschaftsschule kommen. Das hänge vor allem damit zusammen, dass es in der näheren Umgebung eben keine Werkrealschule gebe, glaubt Nadia Bescherer-Zeidan: „Und Gemeinschaftsschule heißt immer gebundener Ganztag.“ Das sei nicht für jede Familie das Richtige.

Für diese Kinder seien gerade die ersten zwei Jahre an der Realschule schon eine Herausforderung, denn da werde konstant auf mittlerem Niveau unterrichtet. „Die Kinder werden gefördert.“ Auch an der Realschule gebe es durchaus einen Leistungsanspruch. Das könne frustrierend für manche Schüler sein, dieses Gefühl, immer unter den schlechtesten zu sein. Ab der siebten Klasse gibt es dann mehr Möglichkeiten, nach Leistungsniveau Fächer zu wählen - und in der neunten Klasse kann der Hauptschulabschluss absolviert werden.

Selbstständiges Lernen steht im Fokus

Doch für welche Kinder ist eine Realschule genau passend? Kinder, die von der Grundschule schon eine ordentliche Basis bei Dingen wie zum Beispiel der Rechtschreibung mitbringen und selbstständig ihre Hausaufgaben machen, sich für Lerninhalte interessieren, neugierig sind, seien in dieser Schulform gut aufgehoben, sagt die Schulleiterin.

Die Schüler in die Selbstständigkeit zu begleiten, Lernen lernen - das seien auch Dinge, die an der Rumold-Realschule großgeschrieben würden. „Trotzdem begleiten wir die Kinder natürlich.“