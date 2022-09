Schwimmspaß für Hunde: Im Stettener Bädle in Kernen sind die Vierbeiner los

Normalerweise müssen Hunde draußen bleiben, sind im Freibad und an den meisten Badeseen unerwünscht. Anders war es am Wochenende in Kernen. Ob Labradore, Australian Shepherds, Spanische Wasserhunde, Jack Russell Terrier, ob große oder kleine - alle Hunde waren beim Hundebadetag im Freibad willkommen.

Zum Abschluss der Freibadsaison hat der Stettener Bädlesverein ein besonderes Planscherlebnis für die Vierbeiner veranstaltet. Bevor das Becken in der Frauenländerstraße für die kommende Saison vorbereitet wird, durften sich Hunde in allen Größen immer wieder mit einem Satz ins Becken stürzen, um einem geworfenen Spielzeug hinterherzuhechten.