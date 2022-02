Der CDU-Gemeindeverband Kernen reagiert empört auf einen Medienbericht, wonach „Spaziergänger“ am Privathaus des Bürgermeisters von Kernen, Benedikt Paulowitsch, vorbeigezogen und Mitglieder des Gemeinderats mit Briefen diskreditiert worden seien. „Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind ein hohes Gut in einem Rechtsstaat, aber unter diesem vermeintlich freiheitlichen Deckmantel werden Menschen in unserer Gemeinde in einer perfiden Weise angegangen, die völlig inakzeptabel ist“, erklärt