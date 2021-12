Mitteilen können, was man sich wünscht, ob man Hunger hat oder Durst – für Lena H. (Name aus Datenschutzgründen gekürzt) ist das nicht selbstverständlich. Aufgrund einer Behinderung,einer sogenannten Tetraspastik, kann die 36-Jährige ihre Arme und Beine kaum kontrollieren und nicht sprechen. Mit Blicken, Gesten und Lauten kann sie sich verständlich machen, ist aber darauf angewiesen, dass ihr Umfeld auch versteht, was sie ausdrücken möchte.

Mit spezieller Software ausgestatteter