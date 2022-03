Seit Wochen und verstärkt durch den Angriffskrieg in der Ukraine klettern die Zahlen auf der Zapfsäulen-Anzeige rasant in die Höhe: Der Besuch an der Tankstelle ist aktuell für Autofahrer ein teures Vergnügen. Von den hohen Spritpreisen sind aber nicht nur Privathaushalte betroffen. Den Fahrschulen bereiten die gestiegenen Benzin- und Dieselpreise ebenfalls Sorgen. Denn: Das Auto stehenzulassen, ist schließlich keine Option – das Autofahren ist das Hauptgeschäft der Fahrschulen.

„Wenn