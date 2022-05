Steine auf Straße gefährden Motorradfahrer in Kernen: Absicht oder Unfall?

Eine dicke Schicht Schotter bedeckte am vergangenen Samstagmorgen die Fahrbahndecke auf der Landesstraße 1199 zwischen Kernen-Stetten und Esslingen. In einem Video, welches ein Motorradfahrer unserer Redaktion zur Verfügung stellte, sieht es fast so aus, als hätte es in der Kurve am Aussichtspunkt „Tor ins Remstal“ geschneit. Dort, wo Autos entlanggefahren sind, konnte man bereits Reifenspuren auf der Fahrbahn erkennen.

Ganz ungefährlich ist das Spektakel in der steilen und engen Kurve dort oben nicht, besonders für Motorradfahrer. „Ein Fahrer eines Motorrads hat den Vorfall bei uns gemeldet und gesagt, dass er fast gefallen wäre“, sagt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Dem Fahrer sei nichts passiert, so die Polizei. Mit zwei Streifen waren die Einsatzkräfte vor Ort, um die Strecke abzusichern, so der Sprecher.

Nun steht eine große Frage im Raum: Sind die Steine dort absichtlich verteilt worden oder handelt es sich um ein Versehen? Schließlich haben in der Vergangenheit Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer immer wieder über den Konflikt mit anderen Autofahrern und Anwohnern berichtet und darüber auch mit dem Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch gesprochen. Es war von Aktionen gegen Motorradfahrer die Rede, von Ölspuren, Nägeln auf der Straße und Ausbremsen. Und nun auch Steine?

Wie die Steine in den Kurvenbereich beim „Tor zum Remstal“ gelangt sind

Entwarnung gibt es seitens des Polizeipräsidiums Aalen: „Ein Lkw hat auf der Strecke Ladung verloren, dabei ist die Straße mit Schotter verunreinigt worden“, so der Sprecher. Die Polizei sei anderthalb Stunden vor Ort gewesen, von circa 9 bis 11 Uhr. „Danach war die Straßenmeisterei vor Ort“, so der Polizeisprecher. Ebenfalls über den Vorfall informiert wurde Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. „Es bestand der Eindruck, dass es ganz bewusst verteilt worden ist, um die Sturzgefahr zu erhöhen“, sagt der Bürgermeister. Weil er zu diesem Zeitpunkt zum Traktorunfall in Stetten unterwegs war, habe er nicht persönlich vor Ort sein können und so die Aufnahmen vom Schotter in der Kurve gesichtet.

Der Verursacher, „ein Lkw-Fahrer“, wie Paulowitsch über mehrere Ecken erfährt, habe sich im Nachhinein gemeldet. Der Bürgermeister sei „froh, dass es kein Anschlag war“. In letzter Zeit sind dem Kernener Rathauschef keine „Aktionen“ und Vorfälle gegen Motorradfahrer zu Ohren gekommen. Bei der Thematik handle es sich um einen „grundlegenden Konflikt“, so der Bürgermeister.

Bürgermeister Benedikt Paulowitsch will Dialog zwischen den Betroffenen herstellen

Sein Ziel sei es, künftig einen Dialog zwischen allen Betroffenen herzustellen. Aber: „Die eine Lösung gibt es nicht.“ Die Problematik Motorradlärm bestehe in mehreren Kommunen, was auch die Mitgliedschaft vieler Bewohner aus unterschiedlichen Gemeinden in der Initiative Motorradlärm belege. Die Gemeinde Kernen selbst habe wenig Spielraum, da „muss der Gesetzgeber ran“, so Paulowitsch. Als Beispiele führt er höhere Strafen bei illegalen Manipulationen und strengere Vorgaben bei Herstellern an.

Weiterhin bittet der Bürgermeister um Verständnis. Er sei der Meinung, dass man „das gemeinsame Zusammenleben in den letzten Jahrzehnten ein bisschen verlernt habe“, so Benedikt Paulowitsch. In der nächsten Zeit wolle er aber erneut das Gespräch mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern suchen, um über den Dauerbrenner Motorradlärm zu sprechen.