Stellengesuche, pädagogische Konzepte, Gehälter: Personallage in Kitas in Kernen

Als „stabil“ bewertet Claudia Bubeck die Personallage in den Kitas in Rommelshausen und Stetten, von welchen die Gemeinde der Träger ist. Alle Stellen für Erzieherinnen und Erzieher im Stellenplan seien besetzt, so die Sozialamtsleiterin der Gemeinde Kernen. Nach Angaben der Gemeinde gibt es aktuell 118 Mitarbeiterinnen in der Kita- und Schulbetreuung in Kernen.

Aktuell sucht die Gemeinde aber Mitarbeiterinnen für die Schulkindbetreuung sowie eine Zweitkraft für den Waldkindergarten. Für Letztere sei die Bewerbungsfrist schon abgelaufen, Bewerbungen für das Stellenangebot für die Kernzeitgruppen in Stetten und Rommelshausen nimmt die Gemeinde noch bis 25. Mai entgegen.

„Die offenen Stellen sind nicht akut zu besetzen“, sagt Claudia Bubeck. „Wir planen schon für das neue Kita- und Schuljahr.“ In den Kitas arbeiten rund 45 Prozent der Mitarbeitenden in Vollzeit, in der Schulbetreuung sind es 13 Prozent. Die Sozialamtsleiterin ergänzt: „Der Rest ist in Teilzeit beschäftigt.“ Dabei handelt es sich überwiegend um klassische Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpfleger, Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger und Kindheitspädagogen. In der Schulbetreuung seien außerdem einige „Quereinsteiger“ zu finden, so Bubeck.

Langjährige Kita-Leitungen erweisen sich als Konstante in der Betreuung

Fest steht für die Gemeinde, dass in Kernen keine akute Personalnot herrscht. „Wir wissen auch, wie schwierig es sein kann“, sagt die Sozialamtschefin. Trotzdem beteiligen sich auch Kitas aus Kernen an den Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi – eine Situation, die sich erheblich auf die Eltern auswirkt. Claudia Bubeck betont, dass es das Recht der Erzieherinnen und Erzieher sei, zu streiken, aber man auch hoffe, „dass bald zu einer guten Einigung gefunden wird“. Bislang wirke sich der Streik allerdings nicht flächendeckend auf alle Kitas aus.

Fluktuation hält sich in Grenzen

Während der Personalmangel anderorts, beispielsweise in Waiblingen oder in Schorndorf, überlastete Erzieherinnen und Eltern auf den Plan ruft, scheinen in Kernen solche Probleme zurzeit nicht gegenwärtig zu sein. Doch was macht die Gemeinde Kernen in den Einrichtungen, bei denen sie Träger ist, so anders? „Wir haben das Glück, langjährige Leitungen in den Kitas zu haben“, sagt Bubeck. Außerdem halte sich die Fluktuation in Grenzen. „Natürlich haben wir auch Erzieherinnen, die in Elternzeit oder in den Ruhestand gehen oder wegziehen“, so die Sozialamtsleiterin.

Zurzeit seien in den Kitas auch 13 Azubis beschäftigt. Drei von ihnen werden demnächst ihre Ausbildung abschließen. „Einer der Azubis wird voraussichtlich bleiben“, sagt Bubeck. Aus Gesprächen mit den Kita-Leitungen weiß sie: Viele Erzieherinnen und Erzieher schätzen an Kernen, dass es kein offenes Konzept, sondern Gruppen gibt. „Wir arbeiten in unseren Häusern mit Gruppenstrukturen, was wiederum von vielen Erziehern gefragt ist“, so Claudia Bubeck.

Mit zu der Arbeit in den Kitas gehöre nicht nur „die Betreuung am Kind“, sondern auch „die Vorbereitungszeiten“. Diese können die Mitarbeitenden aus den Einrichtungen der Gemeinde auch flexibel von zu Hause aus erledigen. „Dazu zählen: Elterngespräche vorbereiten, Einkäufe tätigen, Elternbriefe schreiben“, zählt sie auf. Außerdem lasse die Gemeinde den Kita-Leitungen Freiraum in der pädagogischen Konzeptgestaltung. „Natürlich gibt es bei uns einen Orientierungsplan, der vorgegeben ist“, sagt sie. Auch werden in Teamsitzungen die Konzepte besprochen und von der Fachberatung begleitet. All diese Faktoren, so schätzt die Sozialamtsleiterin, tragen zu der Zufriedenheit des Personals bei.

Wie viel verdienen Erzieherinnen und Erzieher in Kernen?

Die Gemeinde Kernen bezahlt ihre Mitarbeitenden nach Tarif, so Bubeck. Es gebe keine Sonderregelungen, so dass sich die Gemeinde in Sachen Gehälter in das Gesamtgefüge der Kommunen einpasst, so die Sozialamtsleiterin. Gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Sozial- und Erziehungsdienst 2022 werden die Erzieher in die Tarifgruppe S8a eingruppiert. Das bedeutet aktuell im ersten Berufsjahr monatlich ein Bruttogehalt von 2931,61 Euro. In der höchsten Stufe gibt es derzeit 3979,52 Euro.

Für Kita-Leitungen greift eine andere Tarifgruppe, nämlich F15 oder F16. „Das kommt auch auf die Größe des Hauses und die Anzahl der Gruppen an“, sagt Claudia Bubeck. Eine Kita-Leitung in Kernen verdient nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Sozial- und Erziehungsdienst im ersten Berufsjahr zwischen 3480 und 3610 Euro. Auch hier steigt das monatliche Bruttogehalt mit den Berufsjahren. So kann eine Kita-Leitung bis zu 5013,48 Euro in der Tarifgruppe F15 bzw. 5173,50 Euro verdienen.

Die Pandemie stellt die Kitas weiterhin vor Herausforderungen

„Corona ist immer noch ein Thema“, sagt Claudia Bubeck. Kurzfristige Krankheitsfälle wirken sich dann auf den Kita-Alltag aus. „Das kann sich von Tag zu Tag ändern“, so Bubeck. Fallen Erzieherinnen und Erzieher aus, werden die Randzeiten der Betreuungszeiträume verkürzt und zusammengelegt. In der Ganztagesbetreuung könne das beispielsweise so aussehen, dass verbleibende Kinder nach den ersten Abholzeiten in eine Gruppe zusammengelegt werden. „Die Zusammenlegung erfolgt aber nur bei Gruppen in derselben Einrichtung“, sagt Claudia Bubeck. Corona-Regeln bestehen in den Kitas aktuell nicht mehr.

Während des Monats Mai haben sowohl Kinder als auch die Mitarbeitenden die Möglichkeit, kostenlose Corona-Schnelltests in Anspruch zu nehmen. Die Kernener Sozialamtschefin Claudia Bubeck sagt: „Eltern können ihre Kinder zweimal die Woche testen lassen.“