Verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar – die Heiligen Drei Könige – ziehen die Sternsinger traditionell Anfang Januar drei Tage lang durch die Straßen Kernens. Die Vorbereitungen laufen in der Regel im Gemeindesaal der katholischen Kirche in Rommelshausen, wo die Sternsinger eingekleidet werden. Dann gehen Kinder und Jugendliche von Tür zu Tür, singen, überbringen den Segen „Christus mansionem benedicat“ (auf Deutsch: „Christus segne dieses Haus“) und sammeln Geld für Kinder in