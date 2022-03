Um die 100 Menschen haben sich am Samstag (5.3.) am St.-Pierre-Platz in Stetten versammelt, um ein Zeichen für Frieden in der Ukraine und gegen den Angriffskrieg von Russlands Präsident Wladimir Putin zu setzen.

Bürgermeister Benedikt Paulowitsch und der Ortsverbandsvorsitzende des Sozialverbandes VdK, Udo Rauhut, haben Ansprachen gehalten. Beide gehen von circa 100 Teilnehmern aus.

„Keiner versteht, warum ein Mann ein ganzes Land kaputtbomben kann“

Organisator Udo