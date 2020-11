„Die Kleine heißt Vienna und der Große heißt Lord“, sagt Sarah Keller. Ein braunes Pony und ein weißer Schimmel – seit 2011 sind sie in der Obhut von Sarah Keller und ihrem Freund Tim Boss. In Stetten haben die beiden Pferde vor drei Jahren eine neue Bleibe gefunden, in einer Scheune hinter dem Alten Friedhof.

Doch das wird sich bald ändern. In der Scheune ist die private Haltung von Pferden nicht erlaubt, wie das Paar vom Baurechtsamt des Landratsamtes mitgeteilt bekommen hat. Boss