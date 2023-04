Therapie-Reiten für Menschen mit Behinderung bei der Diakonie Stetten

Julia Zelzer (21) und Eileen Würtele (18) kommen seit vielen Jahren an zwei bis drei Tagen in der Woche auf den Pferdehof der Remstal- Werkstätten der Diakonie Stetten. Die angehenden Physiotherapeutinnen übernehmen hier ehrenamtlich verschiedenste Tätigkeiten. Das verkündet die Diakonie in einer Pressemitteilung. Bei der ehrenamtlichen Arbeit auf dem Hof können die jungen Frauen ihr therapeutisches Wissen gut einbringen. „Bei Menschen, die nicht laufen können, unterstützt das therapeutische Reiten sehr gut die Muskulatur, denn es ist der gleiche Bewegungsablauf wie beim Gehen“, berichtet Julia Zelzer.

Die Aufgaben auf dem Hof sind vielseitig

„Ich bin damals übers Reiten auf den Pferdehof gekommen und finde es eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Ich komme gerne, weil ich weiß, wofür ich mich engagiere, und es ist immer ein schönes Miteinander hier“, sagt die 21-Jährige. Seit rund zehn Jahren kommt sie an zwei bis drei Tagen für mehrere Stunden auf den Pferdehof und hilft beim Ausmisten, bei der Pferdepflege, beim Bewegen der Pferde und unterstützt beim therapeutischen Reiten, so heißt es in der Mitteilung.

Ihre Freundin Eileen Würtele engagiert sich bereits seit sieben Jahren auf dem Reiterhof: „Mir gefällt der Kontakt mit den Menschen und ich kann hier gleichzeitig mein Wissen von der Physiotherapie einbringen. Ich finde es wichtig, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern auch an die Gemeinschaft.“ Die Aufgaben in der Arbeit mit den Tieren sind vielfältig - meistens kümmern sie sich um die gleichen drei Pferde. Ihre Lieblingsaufgaben: „Das Ausmisten und die Pflege der Pferde gehören natürlich auch dazu, allerdings gefällt mir die Unterstützung beim therapeutischen Reiten am besten“, sagt Julia Zelzer. Bei Kindern mit Behinderung sehe man den Fortschritt schon nach kurzer Zeit.

Dass die angehenden Physiotherapeutinnen bei der Ausbildung der Pferde zu Therapiepferden miteinbezogen werden, gefällt ihnen gut. „Es geht darum, dass die Pferde ruhig bleiben, wenn etwas runterfällt oder die Reiter auf dem Rücken zappeln“, berichten sie. So sei es ein schönes Gefühl, wenn man nach einiger Übung erreicht habe, dass das Pferd nicht mehr mit der Wimper zucke, wenn etwas neben ihm herunterfalle.

„Wir arbeiten sehr viel über Vertrauen und Körpersprache“, sagt die 18-Jährige. Es sei besonders wichtig, dass die Therapiepferde ausgeglichen und gelassen sind. Deshalb kümmerten sie sich auch darum, dass die Pferde regelmäßig ausgeführt werden. Eileen Würtele und Julia Zelzer sind nicht die Einzigen, die sich auf dem Hof ehrenamtlich engagieren: Die beiden jungen Frauen teilen sich die Wochentage mit anderen Ehrenamtlichen auf, so dass immer jemand da ist. Wie die Diakonie mitteilt, werden sie dabei von den beiden Mitarbeiterinnen der Remstal-Werkstätten, Maren Gehrmann und Mariann Clemenz, unterstützt.

Festangestellte vor Ort helfen ebenfalls

„Ich mache zurzeit eine Ausbildung zur Hippotherapeutin und leite die beiden beim physiotherapeutischen Reiten mit Menschen mit Behinderungen an“, erklärt Maren Gehrmann. Sie kam ebenfalls bereits als Zehnjährige auf den Pferdehof der Diakonie Stetten und arbeitet inzwischen hauptberuflich vor Ort. „Ich bin damals wie Julia und Eileen als junge Reiterin gekommen und hängengeblieben“, sagt sie schmunzelnd.

Mariann Clemenz ist seit 2017 Gruppenleiterin auf dem Pferdehof. Die Soziologin und Verwaltungswissenschaftlerin hat zudem eine Ausbildung in pferdgestützter Pädagogik und freut sich sehr darüber, dass die beiden jungen Frauen sich auf dem Hof einbringen: „Die beiden sind eine tolle Unterstützung und es ist wichtig, dass es solche Menschen gibt. Gleichwohl ist das hier auf dem Hof doch Inklusion. Menschen mit und ohne Behinderung schaffen hier zusammen und wir gehen ganz normal miteinander um. Manchmal weiß vielleicht der Mensch mit Behinderung etwas, was der andere nicht weiß, und so profitieren wir alle gegenseitig voneinander.“