Trotz der Corona-Alarmstufe, die an diesem Mittwoch ausgerufen wurde, plant die Gemeinde Kernen am Donnerstag, 18. November, den traditionellen Martinimarkt in Stetten durchzuführen.

In einem Facebook-Beitrag erklärt der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch, weshalb sich die Gemeinde trotz der aktuellen pandemischen Lage für die Durchführung des Martinimarkts entschieden hat. Auch wenn eine Durchführung angesichts der hohen Infektionszahlen als falsch erachtet werden kann, sei