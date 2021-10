Gerade erst hat Tsitsi Dangarembga in Frankfurt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegengenommen. Nun liest die Schriftstellerin und Filmemacherin aus Simbabwe in Stetten. Im Interview spricht die 62-Jährige über globale Ungerechtigkeiten, Rassismus und darüber, warum sie Deutschland in manchen Dingen für ein Vorbild hält.

Frau Dangarembga, herzlichen Glückwunsch zum Friedenspreis. In ihrer Laudatio sagte Auma Obama, Soziologin aus Kenia und