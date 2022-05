Tumult im Gemeinderat Kernen: Bürger rufen dazwischen und beschimpfen Räte

Im Bürgerhaus Kernen ist es während einer Sitzung des Gemeinderats zu tumultartigen Szenen gekommen. Auf der Tagesordnung standen am Donnerstagabend (19.5.) wie stets kommunalpolitische Themen. Gleich bei Punkt 1, der „Fragestunde für die Einwohner“ kam es aber zu Zwischenrufen und Beschimpfungen. Einige Räte verließen aus Protest den Saal.

Trotz Aufforderung und Ermahnung von Bürgermeister Benedikt Paulowitsch ließ sich ein Zuhörer im Publikum nicht beruhigen. Er setzte seine Zwischenrufe von seinem Platz aus fort, obwohl er selber keine Fragen an die Verwaltung stellte.

Fragen zu angeblichen „Impfschäden“ durch die Corona-Impfung

Der Streit entzündete sich, nachdem der Kernener Rathaus-Chef einem Bürger während der Fragestunde das Wort entzogen hatte – mit der Begründung, dass er „polemische, populistische Fragen“ gestellt habe. Davor hatten schon mehrere andere Bürger Fragen gestellt, etwa zu angeblichen „Impfschäden“ durch die Corona-Impfung und anderen Themen mit Pandemie-Hintergrund.

Dass ihm das Wort entzogen wurde, wollte der Mann, der die Fragestunde zuvor als „Sonnenkönig-Veranstaltung“ bezeichnet hatte, nicht kommentarlos hinnehmen. Er redete weiter – obwohl das Mikrofon ausgeschaltet wurde. Im Saal fing es an, unruhig zu werden. Höhnisches Lachen, Raunen und Getuschel aus den Reihen des Publikums, Stühlerücken der Gemeinderäte. Aus Protest standen manche Ratsmitglieder auf und verließen den Saal.

Gemeindeordnung Baden-Württemberg schreibt Regeln für Bürgerfragestunde vor

Deeskalierend ergriff Peter Mauch, technischer Beigeordneter, das Wort und wies den Bürger darauf hin, dass es in Baden-Württemberg eine Gemeindeordnung gibt. „Da sind die Spielregeln für die Bürgerfragestunde geregelt“, erklärte der Bauamtsleiter. „Was Sie gerade machen, ist, die Gemeindeordnung für Statements zu missbrauchen“, pflichtete er dem Bürgermeister bei.

Damit das Gremium mit der Tagesordnung weitermachen konnte, bat Peter Mauch den Bürger, Platz zu nehmen. Doch der Mann wurde wieder laut. Gleichzeitig griff nun der vorherige Zwischenrufer Benedikt Paulowitsch verbal an.

Auch als der Kernener Bürgermeister dem Mann einen Saalverweis erteilte, setzte er seine Zwischenrufe fort. Nach kurzem Zögern stand die Gruppe von etwa zehn Leuten, zu der der Mann offensichtlich gehörte, auf und verließ den Saal. Im Publikum blieb nur eine Handvoll Menschen zurück. Beim Hinausgehen nutzten manche aus der Gruppe die Gelegenheit, das Gremium und den Rathaus-Chef zum Abschied zu beschimpfen, wie einige Betroffene auf Nachfrage sagen.

„Die Fragen hatten überwiegend keinen Erkenntnisgewinn zum Ziel“

„Die Bürgerfragestunde wurde für einen anderen Zweck instrumentalisiert“, sagt Benedikt Paulowitsch auf Anfrage unserer Redaktion am Freitag. „Die Fragen hatten überwiegend keinen Wunsch nach Erkenntnisgewinn zum Inhalt, sondern hatten zum Ziel, zu provozieren und Angriffe zu platzieren“, findet der Rathaus-Chef. Er wertet das ganze Geschehen als „einen Angriff auf die Institutionen“. Im Fokus stünde nicht nur der Bürgermeister, sondern auch der Gemeinderat und die Verwaltung.

Hans Dietzel (UFW): "Ansatzlose" Aktion

„Wir hatten schon öfters hitzige Diskussionen im Gemeinderat“, sagt Hans Dietzel, „aber da ging es um die Sache.“ Etwa, ob ein Discounter gebaut werde oder nicht, sagt der Vorsitzende der Fraktion Unabhängige Freie Wähler (UFW). Die Aktion am vergangenen Donnerstag hingegen sei aus seiner Sicht „ansatzlos“ gewesen. Er könne das Ganze nicht zuordnen und kann die von der bestimmten Gruppe ausgehende Aggression nicht nachvollziehen. „Es hat mich überrascht, aber auf gewisse Weise auch erschreckt“, gesteht das Ratsmitglied.

Er spüre einen abnehmenden Respekt gegenüber Amtsträgern und dem Gemeinderat. „Ich bin in die Gemeinderatssitzung gegangen, um sachlich zu beraten, um Entscheidungen zu fällen“, sagt er. Stattdessen wurde es „polemisch und persönlich“, findet Dietzel, „ein Niveau, dem ich nicht beiwohnen möchte“. Deshalb habe er, wie andere seiner Ratskollegen, den Saal verlassen. Eine spontane Aktion mit dem Ziel, ein Zeichen gegen die provokante Gruppe zu setzen: „So können wir nicht miteinander kommunizieren.“

Andreas Wersch (CDU): „Das war wohl ganz offensichtlich, dass man hier versucht hat, Herrn Paulowitsch zu diskreditieren"

Andreas Wersch (CDU) erinnert sich an eine Diskussion im Feuerwehrgerätehaus in Stetten, die inzwischen allerdings „etliche Jahre“ zurückliege. Auch damals seien einzelne Mitglieder des Gemeinderats beschimpft worden, als es unter anderem um den Verbleib des Naturfreibads der Diakonie Stetten ging. Dennoch sei man „in so einer Situation ein Stück weit überfordert“.

Der CDU-Chef geht davon aus, dass es „eine konzertierte Aktion war“. Dennoch betont er ausdrücklich, dass es auch „berechtige und vernünftige Anfragen“ gegeben habe. Davon lebe schließlich eine Gemeinderatssitzung. Doch die Intention am Donnerstag sei scheinbar eine andere gewesen: „Das war wohl ganz offensichtlich, dass man hier versucht hat, Herrn Paulowitsch zu diskreditieren“, sagt Andreas Wersch. Weder die Art und Weise des Auftretens noch die Beleidigungen seien akzeptabel gewesen.

Auch Andreas Wersch verließ aus Protest die Sitzung, im Nachhinein stellt er sich jedoch die Frage, wie der Gemeinderat in dieser Situation hätte am besten handeln können. „Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Gemeinderäte aufgestanden und gegangen wären“, sagt er. Manche Räte hingegen seien bewusst sitzengeblieben, um den Bürgermeister und die Verwaltung nicht allein im Raum zu lassen, habe er von Kollegen erfahren. Andreas Wersch findet, dass es eine deutlichere Geste gewesen wäre, wenn sich das Gremium symbolisch auf die Bühne, hinter den Bürgermeister gestellt hätte.

Hans-Peter Kirgis: Die rote Linie ist überschritten

Auch Hans-Peter Kirgis (SPD) ist erzürnt über die tumultartigen Szenen im Rat. Dass eine Situation im Gremium eskaliere, wünsche sich weder der Gemeinderat noch der Bürgermeister, sagt der SPD-Chef. Überhaupt kein Verständnis hat Hans-Peter Kirgis für die Beschimpfungen. „Da hört’s dann auf“, sagt er. Spätestens dann sei die „rote Linie überschritten“.

Grundsätzlich hält Hans-Peter Kirgis die Möglichkeit, dass Einwohner Fragen stellen und Themen ansprechen können, für wichtig. Doch er findet: „Es hat sich gestern relativ schnell abgezeichnet, dass eine bestimmte Absicht dahinter war, Herrn Paulowitsch vorzuführen.“

Bettina Futschik (PFB) sieht mit der Gruppe keine Basis für künftige Gespräche

Bettina Futschik ist gleicher Meinung. „Es ist für mich vollkommen notwendig und richtig, das bestreitet auch niemand, dass die Bevölkerung ein Fragerecht haben sollte.“ Doch davon ernsthaft Gebrauch machen zu wollen, das sei bei den meisten am Donnerstagabend nicht der Fall gewesen. „Für mich hat es sich immer mehr dazu entwickelt, dass einfach Statements abgegeben worden sind, die so auch geplant und vorbereitet waren“, sagt die Vorsitzende der Fraktion Parteifreies Bündnis. Mit Personen, die sich auf diese Art und Weise im Gremium verhalten und mit „Provokation“ die Situation verschärft haben, sieht Bettina Futschik keine Basis für künftige Dialoge.

Matthias Kramer (OGL): „Ich fand es unmöglich, wie sich Zuhörer und Zuschauer teilweise benommen haben“

„So eine Situation habe ich in meinen acht Jahren als Gemeinderat nicht erlebt“, sagt Matthias Kramer. Es habe im Gremium eine gewisse Hilflosigkeit gegeben, findet er. Weil solche Tumulte im Gemeinderat glücklicherweise nicht so häufig passieren. „Es hat mich sehr getroffen“, sagt der Vorsitzende der Offenen Grünen Liste. „Ich fand es unmöglich, wie sich Zuhörer und Zuschauer teilweise benommen haben“, sagt Matthias Kramer. Sein Gegenüber zu beleidigen, entspreche seinem Demokratieverständnis nicht.

Aus seiner Sicht hat die Gruppe mit ihrem Auftritt auch eine Frage beantwortet, die zuvor einer der Bürger der Verwaltung gestellt hatte. Nämlich, welche Personen Benedikt Paulowitsch explizit meine, wenn er von „fünf Prozent“ spreche, die sich in Kernen unanständig verhielten.

Hierbei bezog sich der Fragesteller auf eine Passage, die der Bürgermeister auf seiner Internetseite in dem Beitrag „Persönliche Erklärung zur aktuellen Berichterstattung“ verfasst hatte, nachdem eine Gruppe von Personen an seinem Privathaus vorbeigezogen war. In dem Beitrag Paulowitschs heißt es wörtlich: „Über 95 Prozent der Menschen sind zutiefst anständig. Kernen war, ist und bleibt eine zutiefst liebenswerte Gemeinde mit tollen Menschen, die uns sehr gut aufgenommen haben.“

Für Matthias Kramer liegt die Antwort auf der Hand: „Die Antwort wurde fünf Minuten später gegeben, als sich manche Leute hinten echt danebenbenommen haben.“