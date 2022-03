Mit etwa 13 Tonnen Hilfsgütern an Bord sind am Sonntagmorgen (6. März) zwei Lkw und ein Transporter von Kernen an die polnisch-ukrainische Grenze aufgebrochen.

Nun ist der Hilfskonvoi in der polnischen Stadt Cholm angekommen und das Abladen hat begonnen, wie der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch kurz vor neun Uhr am Montag (7.3.) in einer Nachricht mitteilt. In den sozialen Netzwerken veröffentlicht der Rathaus-Chef ein Foto mit der Aufschrift: "Jetzt wird abgeladen". Zu