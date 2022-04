Wer in den vergangenen Tagen das Hallenbad in Rommelshausen besuchte, konnte es riechen: Im Bereich der Umkleiden und Duschen lag ein Hauch Kanalisation in der Luft.

Der unangenehme Geruch sei durch die Lüftungsanlagen verursacht worden, erklärt Simon Widmann, Sachgebietsleiter für Gremienarbeit, Vereinswesen und Städtepartnerschaft bei der Stadt Kernen. „Die Lüftungsanlage hat vergangene Woche einen Unterdruck im Gesamtgebäude verursacht“, so Widmann. Das passiere etwa, wenn die