Waschbären, Marder und Co.: Kernen setzt Stadtjäger im Kampf gegen Wildtiere ein

Wildtiere wie Waschbären werden vermehrt in Wohngebieten gesichtet. Auch wenn die Tiere putzig und harmlos aussehen, können sie Schäden anrichten. Was tun, wenn die unerwünschten Besucher im Garten oder auf der Terrasse auftauchen? Fakt ist, dass in sogenannten befriedeten Bezirken, also innerorts, gemäß dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) eigentlich keine Jagd erlaubt ist. Allerdings ist es den Kommunen gestattet – als eine Reaktion darauf, dass zunehmend Wildtiere im Siedlungsbereich vorkommen –, Stadtjäger einzusetzen. Die Gemeinde Kernen setzt das nun um.

Stadtjäger darf Wildtieren Fallen stellen und diese auch erlegen

Stadtjäger haben zunächst eine beratende Funktion und fungieren als Ansprechpartner bei Konflikten zwischen Menschen und Wildtieren. Außerdem darf der Stadtjäger Wildtieren Fallen stellen, und – wenn er keine Möglichkeit sieht – diese auch erlegen, das heißt, als Ausnahme, in „befriedeten Bezirken“, also in besiedeltem Gebiet, jagen.

Betroffene müssen den Stadtjäger selbst beauftragen und Kosten übernehmen

Nun hat auch der Kernener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, einen Stadtjäger einzusetzen. Der 64-jährige Volker Schwörer aus Fellbach soll sich von April an der Problematik in Kernen annehmen. Wenn Wildtiere in den befriedeten Bezirken in der Gemeinde, also im Siedlungsbereich, aber auch auf Friedhöfen sowie auf dem Gelände des Vereins der Gartenfreunde Rommelshausen und auch Sportanlagen auftauchen, können Betroffene Volker Schwörer informieren. Der Stadtjäger soll der Gemeinde zufolge „den Bürgern unbürokratisch Hilfestellungen geben und mit Rat und Tat zur Seite stehen“. Auch schreibt die Kernener Gemeindeverwaltung, dass die Betroffenen den Stadtjäger selbst beauftragen und für die entstandenen Kosten aufkommen müssen.

Aufgabe eines Stadtjägers: Abbau von Überpopulationen

Der Gemeindeverwaltung zufolge gehört zu den Aufgaben des Stadtjägers der Abbau von Überpopulationen, etwa „von Ringeltauben, Kaninchen, Steinmardern, Rotfüchsen, Rabenvögeln, Nilgänsen und Stockenten sowie in steigendem Umfang auch von den bereits genannten Waschbären“.

Tierfutter nachts nicht draußen stehen lassen

Neben seiner beratenden Funktion, so Volker Schwörer, soll ein Stadtjäger auch Fragen klären, wie das Wildtier beispielsweise in das Dach komme und wie man das verhindern könne. „Durch Vergrämung und bauliche Maßnahmen“, nennt der 64-jährige pensionierte Polizeibeamte, der seit 2005 Jäger und seit 2022 Stadtjäger ist, als Beispiele. Das seien präventive Maßnahmen, wie auch Hinweise, beispielsweise Tierfutter nicht nachts draußen stehen zu lassen, so der Stadtjäger.

Schäden durch Wildtiere

Wie geht ein Stadtjäger vor? „Grundsätzlich gehe ich vor Ort und schaue mir das an“, sagt Volker Schwörer. Dabei werden das Dach und eventuelle Öffnungen geprüft. Denn manchmal verschafften sich die Raubtiere auch Zugang übers Dach und könnten dabei einen Dachziegel wegnehmen oder etwas wegstoßen – und größere Sachschäden verursachen. Und wenn es sich die Wildtiere beispielsweise unter einem Dach „bequem machen“, richteten sie, etwa bei der Isolierung, Schäden in fünfstelliger Höhe an.

„Um sicher zu sein, um welches Tier es sich handelt, stelle ich Wildkameras auf. Danach wird entschieden, ob eine Falle aufgestellt wird oder nicht. Es werden grundsätzlich Lebendfallen aufgestellt. Im Regelfall wird der Marder oder Waschbär getötet, bei Waschbären ist das rechtlich zwingend geboten“, so Volker Schwörer.

Es gebe zunehmend Konflikte mit dem Marder und dem Waschbären, beobachtet der 64-jährige Stadtjäger. Ein Grund für die Konflikte sei seiner Meinung nach „die stark ansteigende Population der Waschbären, die auch massiv in die Tierwelt eingreifen“.

Weitere Informationen

Weitere Fragen rund um Wildtiere beantwortet Volker Schwörer per E-Mail an: info@stadtjaeger-fellbach.de. Infos gibt es auf seiner Homepage unter www.stadtjaeger-fellbach.de.