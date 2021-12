Nach 17 Jahren als Gemeinderat und im Alter von 72 scheidet UfW-Fraktionsmitglied Heinz Heß aus gesundheitlichen Gründen aus dem Kernener Gemeinderat aus. Sein Nachfolger, Hartmut Roth, ist bereits in das Gremium eingezogen. Heinz Heß bleibt der Gemeinde als ein praxisorientierter Anpacker in Erinnerung, dem vor allem technische Fragen, Landwirtschaft und Natur am Herzen lagen. Als begeisterter Alpinist setzte er sich auch für die Wanderwege rund um Kernen ein. Doch welche Pläne hat Heinz