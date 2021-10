Jochen Beurer steht in einem Weinberg mit Spätburgunder. Den baut das Stettener Öko-Weingut für sein „großes Gewächs“, einen besonders guten Wein, an. Gerade ist die Herbste, die Traubenernte, im vollen Gange. Für die Beurers und ihre fleißigen Erntehelfer bedeutet das viel Arbeit: Die Trauben werden ganz genau begutachtet, bevor sie in den roten Kisten landen und dann später in die Presse kommen.

Der Weinbauer zeigt, wonach man schauen muss: Er nimmt eine Traube in die Hand und