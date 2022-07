Weinstadt und Kernen: Hier gibt es noch Corona-Tests

Das Schnelltest-Zelt vor dem Globus-Baumarkt in Weinstadt ist verschwunden, Kernen baut die Teststation im Pavillon beim Rathaus ab, der Gretle-Wirt in Strümpfelbach hat das Testen schon im April aufgegeben – waren Covid-19-Schnelltests vor einigen Wochen noch an buchstäblich jeder zweiten Ecke erhältlich, ist es seit Ende Juni schwieriger geworden, eine Teststation zu finden. Denn die Bürgertests sind jetzt nicht mehr grundsätzlich kostenlos. Trotzdem gibt es in Weinstadt und Kernen noch einige Angebote – und es kommt sogar ein neuer Standort dazu.

Die Nachfrage ist weiterhin da

Denn auf der Wiese hinter dem Bürgerhaus in Rommelshausen steht seit kurzem ein Container, der schon ab Donnerstag, 21. Juli, als neuer Standort für die ursprünglich im Pavillon angesiedelte Teststation der Fellbacher Stadt-Apotheke beherbergen wird. Anfang Juni waren Apotheke und Gemeinde noch davon ausgegangen, dass dieses Angebot ganz wegfallen würde.

Rita Hackh, ehemalige Vorzimmerdame des Kernener Bürgermeisters, freut sich, dass sich jetzt doch noch eine Lösung gefunden hat. Sie betreut die Schnellteststation, sie sei „ihr Baby“, eine „Herzensangelegenheit“, sagt sie am Telefon. Die Nachfrage nach Schnelltests sei dann eben doch weiterhin groß gewesen in Kernen, gerade Beschäftigte in Kitas oder Seniorenheimen kämen sehr regelmäßig zum Testen. „Wir haben Menschen, die kommen jeden Tag her“, sagt Rita Hackh. „Und man kann es niemandem zumuten, dass die Leute weiß Gott wohin fahren müssen, für einen Schnelltest.“

Schnelltests in Stetten und Endersbach

Sie ist froh, dass sich die Fellbacher Stadt-Apotheke bereiterklärt hat, die Kernener Teststation künftig im Container weiter zu führen. Dieser könne wegen der Kirbe zwar nicht ewig am jetzigen Standort stehen, werde dann aber einfach hinter das Rathaus umgesetzt, wenn der Pavillon dort nicht mehr steht. „Der ist total geeignet, er hat einen Eingang und einen Ausgang“, sagt Rita Hackh über den Container. So könne weiterhin Begegnungsverkehr vermieden werden. Außerdem sei der Container beheizbar. So könne hoffentlich auch im Winter dort weiterhin getestet werden.

Auch in Stetten gibt es weiterhin Schnelltests: Özgür Gülbahar von „Deinfinanzcheck“ betreibt dort seit Anfang des Jahres direkt in seinem Büro eine Station und möchte das Angebot auch weiter beibehalten. Seine Öffnungszeiten richten sich dabei nach der jeweiligen Nachfrage. Eine weitere Containerlösung findet sich im Endersbacher Kalkofen: Dort bietet das Hautzentrum Dr. Pfeifer aus Schorndorf weiterhin Corona-Tests an. Außerdem können in der Spieß’schen Apotheke Schnell- und PCR-Tests gemacht werden.

Busfahrer fahren wieder Bus

Wer in Strümpfelbach einen Corona-Test machen möchte, muss allerdings schon seit April wieder in eine andere Ortschaft fahren. Markus Ritter vom Gasthaus zum Gretle hatte vor seiner Wirtschaft im Winter ein Schnelltest-Zelt eingerichtet, dieses ist aber schon längst wieder abgebaut. „Wir haben das noch zwei Wochen länger laufenlassen, als man Tests gebraucht hätte“, sagt Markus Ritter. Aber es habe sich einfach nicht mehr gelohnt. Man werde natürlich schauen, wie es weitergeht. Zur Not könne man die Schnellteststation ja auch wieder aufbauen. „Ich hoffe aber, dass wir sie nicht mehr brauchen.“

In Kernen war außerdem während der Pandemie die Firma Schlienz mit einem Testbus beim Aldi-Kreisel in Rommelshausen und einer Teststation am Firmengelände aktiv als Tester unterwegs gewesen. Beide Stationen gibt es nicht mehr. Mit den nicht mehr kostenlosen Bürgertests hat das aber nichts zu tun. „Unsere Teststellen in Kernen sind momentan geschlossen, da wir unsere Mitarbeiter erfreulicherweise wieder für ihre eigentlichen Aufgaben: Busreisen und Reisebüro im Einsatz haben“, schreibt das Unternehmen in einer Stellungnahme.