Wettbewerb der L-Bank: Erster Platz für Theodor-Dierlamm-Schule aus Kernen

Die Schülerinnen und Schüler mit Behinderung der Theodor-Dierlamm-Schule in Stetten haben im Kreativwettbewerb „zauberhaft“ der L-Bank den ersten Platz erreicht. Die Theodor-Dierlamm-Schule hat in diesem Jahr zum ersten Mal teilgenommen und gleich den ersten Platz belegt. Das teilt die Diakonie Stetten in einer Pressemitteilung mit.

Das Theaterstück „Mein Baum!“ inszeniert

Zum Thema „Ab in den Wald“ haben sie gemeinsam mit ihren Lehrerinnen das Theaterstück „Mein Baum!“ inszeniert, das die Jury überzeugt hat. Seit 2009 veranstaltet die L-Bank jährlich mit wechselnden Kooperationspartnern einen Wettbewerb, der sich an die rund 550 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im ganzen Land richtet. Ihr diesjähriger Kooperationspartner war das Haus des Waldes in Stuttgart, das waldpädagogische Zentrum von Forst BW.

33 SBBZ nahmen am Wettbewerb teil

Unter dem Motto „Ab in den Wald“ setzten sich Schülerinnen und Schüler zwischen acht und zwölf Jahren kreativ mit dem Wald auseinander. 33 SBBZ sind der Diakonie zufolge der Einladung der L-Bank gefolgt und haben Plakate und Bilder angefertigt, Theater gespielt oder Spiele erstellt.

Zur feierlichen Siegerehrung wurden die erst- bis drittplatzierten Klassen ins Haus des Waldes eingeladen. Die Jury vergab in diesem Jahr gleich fünf dritte Preise und zwei zweite Preise. Nur beim Erstplatzierten sei die Entscheidung der Jury einstimmig gewesen: das Waldtheater „Mein Baum“ der Theodor-Dierlamm-Schule.

"Tolles Erlebnis"

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, wird Fachlehrerin Rita Kirchner von der Theodor-Dierlamm-Schule in der Pressemitteilung zitiert. „Die Preisverleihung war für unsere Schüler ein tolles Erlebnis und für uns Lehrer ist die Auszeichnung eine schöne Bestätigung.“

Stockpuppen mit Tiermotiven gebastelt

Für den Wettbewerb haben die Stettener Schüler aus im Wald gefundenen Materialien Stockpuppen mit Tiermotiven gebastelt und mit diesen Puppen ein Stück vertont. Dabei geht es um Tiere des Waldes, die sich um einen Baum streiten, bis eine weise Eule den Streit schlichtet.

„Das Herstellen der Stabpuppen, der Umgang mit Holz, das Schleifen, Kleben, Bohren hat den Schülern sehr gefallen, alle waren hochmotiviert dabei“, sagt Sonderpädagogin Dorina Lutz von der Theodor-Dierlamm-Schule. Der Text und das Stück seien für die Schüler angepasst worden. „Sie haben die Texte eingesprochen, für einen nicht sprechenden Schüler haben wir ein Sprachwiedergabegerät genutzt. Beim Streit um den Baum hatten alle viel Spaß und es war beeindruckend, wie motiviert alle mitgemacht haben.“ Als Preis für den ersten Platz freut sich die Schule auf einen Besuch von Waldpädagogen aus dem Haus des Waldes.