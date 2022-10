Wie man mit Pfandbons Projekte der Bürgerstiftung Kernen unterstützen kann

Mit Leergutbons einen kleinen Beitrag für eine gute Sache leisten? Das ist in Kernen möglich. Wer im Edeka-Markt in Rommelshausen oder in der Rewe-Filiale in Stetten seine leeren Pfandflaschen zurückbringt, und den kleinen Zettel anstatt an der Kasse einzulösen in die Spendenbox der Bürgerstiftung Kernen hineinwirft, unterstützt unter anderem Projekte zur Gewaltprävention an allen Kernener Schulen. Direkt neben dem Leergut-Automaten hängt die Sammelbox der Bürgerstiftung Kernen.

In den vergangenen zwei Jahren insgesamt rund 5000 Euro eingenommen

Die Aktion wurde im September 2017 ins Leben gerufen, erinnert sich Daniel Linert von der Bürgerstiftung Kernen. Die Idee zur Kernener Sammelaktion hatte das Vorstandsmitglied damals selbst und ist mit dem Ergebnis zufrieden. „Es wird sehr gut angenommen“, bilanziert Daniel Linert im Gespräch mit unserer Redaktion. Ihm zufolge nahm die Bürgerstiftung vergangenes Jahr 2610,31 Euro und im Vorjahr 2405,61 Euro durch die gespendeten Pfandbons ein.

Kleiner Aufwand mit großem Ergebnis

„Es ist auch sehr persönlich“, findet Marktleiter Alexander Schieber der gleichnamigen Edeka-Filiale in Rommelshausen. Aufgrund der Aufschrift auf der Box sehe man, wohin der Betrag gespendet werde. „Es ist eine Initiative aus dem Ort und bleibt im Ort“, sagt der Inhaber.

Die Aktion der Bürgerstiftung habe ihm von Anfang an gefallen. „Es gibt Ideen, die begeistern von erster Sekunde an“, sagt Alexander Schieber. Der Aufwand für ihn und seine Mitarbeiter sei gering, das Ergebnis dafür umso größer.

Doch in letzter Zeit beobachte er einen Rückgang der Spendenbereitschaft in der Bürgerschaft – auch bei der Tafelaktion. „So schwach war es noch nie“, findet er. Möglicherweise spielten Faktoren wie die Pandemie, der Ukraine-Krieg und damit verbunden die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten eine große Rolle dabei. Wie hoch die Pfandspenden in diesem Jahr letztendlich sind, bleibt im Moment abzuwarten.

Ehrenamt lebt durch Engagement und Spenden

Für die Bürgerstiftung und den Marktleiter ist es wichtig, auch neu Zugezogene in Kernen auf die Spendenaktion in beiden Ortsteilen aufmerksam zu machen – schließlich lebe das Ehrenamt durch Engagement und Spenden.

Die Bürgerstiftung Kernen freut sich über jeden Pfandbon, der eingeworfen wird, sagt Daniel Linert. Denn auch viele kleine Spenden brächten Gutes.

Spendenbox in Supermärkten

Die Sammelboxen der Bürgerstiftung befinden sich im Edeka Schieber in der Karlstraße 10 und in der Rewe-Filiale in der Kirchstraße 24 in Stetten.