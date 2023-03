Wieso ein Augenarzt aus Kernen jahrelang Menschen in Afrika behandelte

Mehrere Wochen im Jahr hat der Augenarzt Dr. Peter Kaufmann Menschen in afrikanischen Ländern behandelt. Seinen Urlaub verbrachte der Kernener Arzt jahrelang unter anderem in Simbabwe, Tansania oder Uganda, um den Menschen vor Ort zu helfen. Seit 2014 engagiert sich Dr. Peter Kaufmann bei dem Projekt „Ausbildungsstipendium für Augenärzte“ der Christoffel-Blindenmission und bildet in Entwicklungsländern Augenärzte vor Ort aus. Eine Weiterbildung zum Augenarzt dauert etwa vier bis fünf Jahre und kostet durchschnittlich 35.000 Euro, die mit Spendengeldern finanziert wird.

Augenarzt Dr. Peter Kaufmann: 1997 nach Kernen gekommen

Seine Liebe zu Afrika entdeckte der 58-jährige Mediziner im Alter von 18 Jahren, als er nach dem Abitur seinen Cousin erstmals in Tansania besuchte. Nach seiner Facharztausbildung an der Augenklinik des Klinikums Offenburg verschlug es Peter Kaufmann im Jahr 1997 nach Kernen. Dass die Gemeinde eine Städtepartnerschaft zu Masvingo in Simbabwe pflegte, sei damals „der entscheidende Punkt gewesen“, erinnert sich Dr. Peter Kaufmann heute, weshalb er sich in Rommelshausen niederließ und dort seine Augenpraxis gründete. „Wenn man in Rommelshausen ist, denkt man ‘So, und wo ist die Welt?’ Aber die Welt ist eben überall. Man kann, auch wenn man in Rommelshausen ist, in die Welt“, sagt der Augenarzt.

Wie funktioniert die Augenheilkunde in anderen Ländern?

Schon immer sei es für ihn wichtig gewesen, herauszufinden, wie die Augenheilkunde in anderen Teilen der Welt funktioniert. In den vergangenen Jahren besuchte er diesbezüglich neben Simbabwe, Tansania und Uganda unter anderem auch Indien, Sri Lanka und Myanmar.

Gemeinsam mit der Kernen-Masvingo-Gesellschaft fuhr Peter Kaufmann erstmals 1998 nach Simbabwe und knüpfte dort nach und nach bei jeder Reise neue Kontakte – unter anderem mit der Christoffel-Blindenmission, einer Entwicklungshilfeorganisation.

Im Jahr 2003 sei der Kontakt zu dem Verein Lions Club Remstal entstanden, so Dr. Kaufmann. „Die ordinäre Aufgabe des Lions Clubs ist die Augenheilkunde“, erklärt er. „Und die Christoffel-Blindenmission, die die Morgenster-Klinik in Simbabwe betreibt, die wird zum allergrößten Teil über die Spenden, die von einem evangelischen Hilfswerk und auch von den Lions bezahlt werden, am Leben gehalten.“

Im Durchschnitt: Ein Augenarzt kommt auf etwa 1,2 Millionen Menschen

„Wenn man die ersten Tage nach Simbabwe fährt, dann ist man schon sehr beeindruckt von den Abläufen, also wie die Augenheilkunde dort unten ist“, sagt er und stellt das Ausmaß in Zahlen dar: Die Nachfrage nach Augenärzten sei enorm groß. Im Durchschnitt kommt nur ein Augenarzt auf etwa 1,2 Millionen Menschen, so Dr. Kaufmann.

Aus eigener Erfahrung vor Ort weiß er: „Wenn sie morgens anfangen, sind 60 Leute im Wartezimmer, und wenn sie abends aufhören, sind auch 60 Leute da. Dann müssen sie trotzdem Feierabend machen, weil sie müssen ja am nächsten Tag wieder weiterarbeiten“, sagt er. Denn, wenn man seine Kräfte nicht permanent einteile, drohe die Gefahr, dass man von der Sache überrollt werde.

"Sie können nur ganz selektiv einzelnen Personen helfen"

Fest habe für ihn immer gestanden: „Sie dürfen an den Schicksalen, die sie dort sehen, nicht brechen. Weil sie können nur ganz selektiv einzelnen Personen helfen.“ Weshalb sich Peter Kaufmann jahrelang für dieses Ehrenamt engagierte? „Sie machen es eben, weil sie etwas anderes von der Welt sehen, weil sie sehen, wie es woanders ist, weil sie sehen, dass sie dort genauso helfen können und weil es ihren eigenen Horizont erweitert“, sagt er. „Sie kommen hierher zurück und können die Probleme, die hier sind, relativieren.“

Für Dr. Tambula May aus Uganda, Stipendiatin der Christoffel-Blindenmission, die zur Augenärztin weitergebildet wurde, übernahmen im Jahr 2014 Dr. Kaufmann und der Lions Club Remstal die Patenschaft. Dr. May kam auch nach Deutschland und sammelte in Kliniken in Esslingen und Stuttgart Erfahrungen, berichtet der 58-Jährige.

Zwischen den Bewerbern soll wieder ein Arzt ausgewählt werden

„Jetzt gibt es ein aktuelles Stipendiaten-Programm, was die Christoffel-Blindenmission auferlegt“, sagt Peter Kaufmann. Zwischen den Bewerbern soll wieder ein Arzt ausgewählt werden, der finanziell unterstützt und zu einem Augenarzt weitergebildet werden soll. Die Voraussetzung ist, dass die Kandidaten Medizin studiert haben und Allgemeinmediziner sein sollen, also fertige, praktische Ärzte, erklärt der 58-Jährige.

Stipendiaten studieren an Universitäten in Kenia, Tansania und Uganda

„Und dann kommt die Formierung zum Augenarzt.“ Die theoretische und klinische Ausbildung erfolgt durch erfahrene Augenärzte wie Dr. Peter Kaufmann. Die Teilnehmer erlernen in der Praxis den Umgang mit den Untersuchungsgeräten der Augenmedizin. „Sie arbeiten in einem Krankenhaus, untersuchen die Patienten, machen eine Bestimmung der Sehkraft, messen den Augendruck, machen Sprechstunde und filtern dann die Leute aus, die zum Beispiel den „Grauen Star“ haben. Dann werden sie für eine OP vorbereitet.“ Die Stipendiaten studieren an Universitäten in Kenia, Tansania und Uganda.

„Mit 120 Euro kann man Kinder wieder zum Sehen erwecken“

„Bei einer OP muss der Augenarzt lernen, wie man Schritt für Schritt operiert“, sagt Dr. Peter Kaufmann. Auch findet er es faszinierend, wie viel dort mit wenig Mittel ausgerichtet werden kann. „Mit 120 Euro kann man Kinder wieder zum Sehen erwecken.“

Lions Club Remstal

Weitere Infos zu den Projekten des Lions Club Remstals gibt es unter www.remstal.lions.de.