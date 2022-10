Wohnen auf der Hangweide: Keine Reihen- und Einfamilienhäuser im neuen Quartier

In dem neuen Quartier auf der Hangweide zwischen Stetten und Rommelshausen wird es keine Reihen- und Einfamilienhäuser zu kaufen geben. Dies betonte Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch einmal mehr auf der Bürgerinformation im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, die am vergangenen Montag im Bürgerhaus stattfand.

1200 zusätzliche Einwohner durch die Hangweide

Er freue sich über den zahlreichen Besuch der Veranstaltung, in der über den aktuellen Stand im Zusammenhang mit dem „Jahrhundertprojekt“ informiert werde, das Kernen circa 1200 zusätzliche Einwohner bescheren soll, so das Gemeindeoberhaupt. Im Rahmen dieses Gemeinschaftsvorhabens der Gemeinde Kernen, der Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH und der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH eröffne sich die einmalige Chance, mitzubestimmen, wie sich der Städtebau der Zukunft entwickeln soll, hin zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Energieversorgung, gesellschaftlichem Miteinander, Barrierefreiheit und Inklusion, neuen Formen von Mobilität und Wohnen.

Hangweide richtet sich sowohl an Familien als auch an ältere Menschen

Auch wenn das geplante achteinhalb Hektar große urbane Dorf als Bestandteil der Internationalen Bauausstellung 2027 der StadtRegion Stuttgart aufgenommen und dadurch die Messlatte sehr hoch gehängt wurde, stehen Wohl und Interessen der Bürger und zukünftigen Bewohner an erster Stelle, betonte Paulowitsch. Auf der Hangweide werde es keine Einfamilienhäuser geben. Sehr wohl richte es sich aber an Familien und auch ältere Menschen, die sich auf ihren Ruhestand in zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren und einen Umzug in eine kleinere Wohnung vorbereiteten.

Zentraler Dorfplatz mit Kita, Läden, Kleingewerbe, kulturellen Einrichtungen

Dominique Dinies stellte für das Stuttgarter Architektur- und Stadtplanerbüro UTA, dessen Entwurf im Oktober 2020 als Sieger eines städtebaulichen Wettbewerbs den Zuschlag bekommen hatte, den Entwurf vor, der in mehr als 600 Eigentums-, frei finanzierten, preisgebundenen und genossenschaftlichen Wohnungen, die sich um einen zentralen Dorfplatz als pulsierendem Zentrum mit Kita, Kleingewerbe, Coworking-Angeboten, Läden, Schank- und Speiseangeboten, kulturellen und religiösen Einrichtungen gruppieren, 1200 Menschen Unterkunft bieten soll.

750 Stellplätze durch sogenannte Mobility Hubs

Der Pkw-Verkehr soll übrigens aus dem Quartier herausgehalten werden, in zwei sogenannten „Mobility Hubs“ sollen zentral 750 Stellplätze zur Verfügung stehen. Durch ausreichend ebenerdige Fahrradstellplätze soll die Mobilität in und zum Quartier sichergestellt werden. Harmonisch eingebunden in das neue Quartier wird das nach wie vor von der Diakonie betriebene Anna-Kaiser-Haus. Markus Lämmle von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH wiederum gab einen Überblick zur Terminplanung. Während die Abbrucharbeiten auf dem ursprünglichen Diakoniegelände mittlerweile im Gange sind, ist das ursprünglich für Anfang 2021 vorgesehene Bebauungsplan-Verfahren inzwischen beim Gemeinderat angekommen. Sandra Grau von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH ging davon aus, dass die Baupläne im Januar/Februar des kommenden Jahres öffentlich ausgelegt werden und im März/April ein Satzungsbeschluss vorliegt.

Markus Lämmle meinte, dass 2024 mit den Erschließungs- und im ersten Halbjahr 2025 mit den Hochbauarbeiten begonnen werden kann. Im zweiten Halbjahr 2025 könnten die ersten Ausschreibungen stattfinden, der Verkauf von Eigentumswohnungen sowie das Vermieten beginnen. „Theoretisch sind wir noch im Zeitplan“, versicherte er, „allerdings sind wir von äußeren Bedingungen wie jetzt der Ukraine, der Zinsentwicklung und der Situation der Bauindustrie abhängig.“

Erste Wohnungen sollen voraussichtlich zum Beginn der IBA ‘27 bezogen werden

Sowohl Lämmle wie auch Bürgermeister Paulowitsch gehen im Augenblick davon aus, dass zum Beginn der Internationalen Bauausstellung 2027 die ersten Wohnungen auf der Hangweide bezogen werden können.