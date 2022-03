Während in den vergangenen Monaten hauptsächlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Vordergrund standen, wirft der Krieg in der Ukraine vielerorts neue Unsicherheiten auf – auch in der Gemeinde Kernen. Vor diesem Hintergrund haben die Fraktionen des Gemeinderats in ihren Haushaltsreden Stellung zum Etat genommen. Der Haushaltsplan wurde bei einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen.

Ratsmitglieder tragen blau-gelbe Anstecker

{element}

Viele Mitglieder des Gremiums trugen