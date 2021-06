An einem Gebäude in der Frauenländerstraße in Stetten, das gerade renoviert wird, ist am Dienstagmorgen, 15. Juni 2021, Isoliermaterial in der Fassade in Brand geraten. Die Abteilung Stetten der Freiwilligen Feuerwehr Kernen ist um 3.21 Uhr alarmiert worden.

Laut Gesamtkommandant Andreas Wersch ist das Ganze nur deshalb halbwegs glimpflich abgelaufen, weil ein Zeitungsausträger den Fassadenbrand so früh entdeckt hat. Drei, vier Stunden später hätte nach seiner Erfahrung das ganze Dach