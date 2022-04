Die erste von drei Workshop-Runden im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts GEK Kernen 2035 ist abgeschlossen, wie die Gemeinde Kernen in einer Pressemitteilung schreibt. In insgesamt sechs Handlungsfeldern wurde diskutiert und erste Ziele formuliert. So teilten sich die Workshops in einen kurzen Informationsteil von Seiten der Verwaltung zum Status quo und den jeweiligen in Gang befindlichen Konzepten. Daran schloss sich eine gemeinsame Arbeitsphase an.

Ziele aus ersten

