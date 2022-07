Zusammenlegung der Kläranlagen: Kernen erhält rund 5,5 Millionen Euro vom Land

Rund 5,5 Millionen Euro erhält die Gemeinde Kernen vom Land für die Zentralisierung ihrer Kläranlagen. Das etwa 20 Millionen Euro teure Projekt sieht eine Zusammenlegung der drei Klärwerke in der Gemeinde vor. Wie bereits berichtet, sollen die Anlagen Haldenbach und Beibach an die Kläranlage Krättenbach angeschlossen werden. Durch die Zentralisierung soll unter anderem die Abwasserbeseitigung umweltschonender und wirtschaftlicher werden. Hierfür sind Baumaßnahmen in insgesamt sechs Bauabschnitten erforderlich.

Zwei davon unterstützt das Land mit den 5,5 Millionen Euro. Den Förderbescheid hierfür übergab Umweltstaatssekretär Andre Baumann persönlich. Hierbei handelt es sich laut Bürgermeister Benedikt Paulowitsch „um die höchste Einzelförderung in diesem Jahr in Baden-Württemberg“. Im Namen des Gemeinderats bedankte sich der Kernener Rathaus-Chef für die Fördersumme und die gute Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten.

„Das ist gut investiertes Geld, von dem nicht nur die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kernen profitieren, sondern auch die umliegenden Gewässer“, sagte Andre Baumann bei dem Übergabetermin in Kernen. „Durch die Neukonzeption wird die Gesamtreinigungsleistung insgesamt effizienter, moderner und sauberer.“ Damit verbessere sich die Gewässerqualität für den Halden- und den Breitbach, so Baumann. Die Bitte des Umweltsekretärs an die Gemeinde lautete: „Bleiben Sie im Zeit-, Kosten- und Planungsrahmen.“

Grünes Licht vom Gemeinderat bei einer Enthaltung

Auch in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats haben die Rätinnen und Räte bei einer Enthaltung mehrheitlich für die Neukonzeption der Abwasserreinigung und der damit verbundenen Kostenabschätzung in Höhe von rund 19 210 000 Euro gestimmt. Das sei ein klares Signal der Kommunalpolitik, so Bürgermeister Benedikt Paulowitsch bei der Übergabe, um das „dringend notwendige Riesenprojekt“ anzugehen. Die Kläranlagen seien bereits „jetzt schon an der Kapazitätsgrenze“.

Insbesondere mit Blick auf das neue Quartier Hangweide, in dem Wohnraum für circa 1200 bis 1400 Menschen entstehen soll, sei es die „richtige Zeit“, die Hebel für die Modernisierung in Bewegung zu setzen. Die Zusammenlegung der Kläranlagen werde „seit Jahrzehnten diskutiert“.

Aktuell wird das Abwasser aus der Gemeinde an drei Standorten gereinigt: das Abwasser aus Rommelshausen in den Anlagen Krättenbach und Beibach, das aus Stetten in der Anlage Haldenbach. Über ein Kanalnetz, das 52 Kilometer lang ist, wird das Abwasser den Kläranlagen zugeführt. Nun sollen die Anlagen schrittweise am Standort Krättenbach zusammengelegt werden. Dadurch sind unter anderem Einsparungen bei Betriebsaufwand, Energie, Personal möglich, so der Ingenieur Johann Flohr vom Büro Weber Ingenieure.

„Was passiert mit der Fläche, auf der die Kläranlage zurückgebaut wird?“, lautete eine Frage in der Sitzung des Gremiums. „Diese könnte beispielsweise für PV-Anlagen genutzt werden“, sagte der Referent.

Schmutzwassergebühr wird erhöht

Das rund 20 Millionen teure Projekt zieht Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger in Kernen nach sich: Und zwar wird sich die Schmutzwassergebühr erhöhen. Aktuell zahlen Einwohner eine Gebühr von 2,49 Euro, ab 2024 wird die Gebühr auf 3,12 Euro erhöht. „Die Gebühren sinken aber wieder“, sagte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in der Sitzung. Ab dem Jahr 2028 sollen die Gebühren voraussichtlich 2,60 Euro betragen. Die Investition in das Projekt solle künftig den Kernenern zugutekommen – was sich auch bei der Gebühr bemerkbar machen werde.

Der Baubeginn wird laut Gemeinde Kernen, wie im Fördermittelbescheid festgelegt, am 1. Dezember 2022 sein. Der Bauplan sieht vor, dass als erste Baumaßnahme die Rechenanlage und der Sandfang an der Kläranlage Krättenbach erneuert werden. Danach folgen die Neubauten vom Kombibecken, der Klärschlamm-Entwässerungsstation und einem Blockheizkraftwerk. Die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen stellen den zeitintensivsten Part von vier Jahren dar, stellt die Gemeinde heraus.

Im Bauabschnitt eins wird die Kläranlage Krättenbach ausgebaut. Dazu ist vor allem die Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe und des Schlamm-Pumpwerks nötig. Dies ist notwendig, um künftig eine höhere Reinigungsleistung für das Abwasser von insgesamt 23 200 Einwohnern zu gewährleisten. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Nachrüstung und Modernisierung des Regenüberlaufbeckens Bühläckerstraße. In weiteren Bauabschnitten sollen die Abwässer der Kläranlagen Haldenbach und Beibach mit einer Druckleitung zur Kläranlage in Krättenbach geführt werden.

Mit den Baumaßnahmen entsteht eine größere, modernere Kläranlage, die technisch auf dem aktuellen Stand ist und eine verbesserte Abwasserreinigung gewährleistet. Dies soll dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zufolge zur gewässerökologischen Verbesserung des Haldenbachs und des Breitbachs beitragen und letztendlich auch zu einer Entlastung der Rems führen.