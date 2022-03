Die Bürgerstiftung Kernen und die Sportvereinigung (Spvgg) Rommelshausen setzen mit der Anschaffung von zwei weiteren Defibrillatoren ein Zeichen für schnelle Hilfe in lebensbedrohlichen Situationen. An der Umkleide im St.-Rambert-Stadion sowie in der Sporthalle der Sportvereinigung Rommelshausen sind die beiden Geräte von nun an zu finden. Das teilt die Sportvereinigung Rommelshausen in einer Pressemitteilung mit.

Bei Kammerflimmern ist schnelle Hilfe erforderlich. Selbst sportlich