Gleich zweimal rückten die Feuerwehren Rommelshausen und Stetten, wie die Polizei mitteilt, am Mittwochnachmittag mit insgesamt 15 Einsatzkräften in ein Wohnheim in der Schafstraße aus. Dabei handelte es sich um eine Einrichtung der Diakonie Stetten.

Um 14 Uhr und um 15.30 Uhr löste der Brandmeldealarm aus. Es handelte sich dabei allerdings jeweils um „einen technischen Fehlalarm“, wie der Kernener Feuerwehrkommandant Andreas Wersch auf Nachfrage unserer Redaktion