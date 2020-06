Isabella Strangmüller aus Korb posiert in der Juli-Ausgabe des Männermagazins „Playboy“ als Aktmodell – und ist eine der Jüngsten unter den zwölf „Playmates“ des Jahres 2020. Die 18-Jährige geht momentan in die elfte Klasse, in zwei Jahren macht sie ihr Abitur. Danach möchte sie im medizinischen Bereich studieren. Im Interview berichtet sie vom Fotoshooting für das Magazin, der Unterstützung ihrer Mutter – aber auch von Mobbing in der Schule.

Isabella, wie bist du