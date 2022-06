750-Jahr-Feier in Korb: Das dreitägige Event startet am 30.06.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Jubiläumsfeier bereits zweimal verschoben werden. Nun haben die Feierlichkeiten in Korb offiziell begonnen. Nach der offiziellen Eröffnung durch den Korber Bürgermeister Jochen Müller ist die Band „Dr. Mablues and the Detail Horns“ aufgetreten.

Beteiligte der Partnergemeinde zu Gast

Bis Sonntag, 3. Juli, gibt es in Korb zahlreiche Attraktionen rund um den Seeplatz. Auch Beteiligte der Partnergemeinde Matrei in Österreich, dem Kanton Mansle in Frankreich und der Stadt Steinach in Thüringen sind – wie berichtet – zu Gast in Korb.

Die Besucher der 750-Jahr-Feier können sich unter anderem am Freitag, 1. Juli, um 23 Uhr auf eine Lasershow und am Samstag, 2. Juli, von 16 Uhr an auf verschiedene Programme der Korber Vereine freuen. Am letzten Tag des Fests, am Sonntag, 3. Juli, findet der Festumzug durch die Ortsmitte von Korb statt. (Foto: Palmizi)