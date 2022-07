750 Jahre Korb: Groß und Klein feiert Jubiläum

Wenn schon feiern, dann richtig, mögen sich die Organisatoren des Programms zum 750-jährigen Bestehen gesagt haben, und wenn mit coronabedingter Verspätung, dann gleich von Donnerstag bis Sonntag. Und der Samstag stand wiederum ganz im Zeichen der Korber Vereine und Organisationen, die rund um den Seeplatz ihre Stände und Sitzgarnituren aufgebaut hatten.

Im Nachhinein sei es ein ausgesprochener Glücksfall, sinnierte Diakonin Martina Konieczny, dass die evangelische Kirchengemeinde vor drei Jahren ihren Bauwagen derart günstig erwerben und herrichten konnte. In tiefroter Farbe gestrichen stand er nun das Fest über an der Ecke Seeplatz und Waiblinger Straße, wie ein Leuchtturm, der zugleich den Weg weist, einlädt und Schutz verspricht.

Korber Jugend kann im Crêpes-Verkaufswagen auch ihre Taschen abgeben

So sei es auch gemeint, bestätigte Konieczny, es handle sich nicht nur um einen Crêpes-Verkaufswagen, hier könne die Korber Jugend auch ihre Taschen abgeben, hier fände sich den Festbetrieb über auch ein Ansprechpartner, um angesichts kleinerer und größerer Malheurs auch mal zu trösten.

Gut könne sie sich auch vorstellen, dass der eine oder andere sich überwinden müsse, bevor er sich überhaupt ins Getümmel einzutauchen traue, nachdem er zweieinhalb Jahre lang derartiger Menschenmassen geradezu entwöhnt worden sei. Auch dafür finde er hier ein gutes Wort und Verständnis. Und selbstverständlich, fügte sie hinzu, komme der Erlös aus dem Verkauf der süßen und pikanten Köstlichkeiten der Jugendarbeit in der Gemeinde zugute.

Feuerwehr und Jugendfeuerwehr zeigen Präsenz

Um die Jugendarbeit ging es auch an der diagonal gegenüberliegenden Ecke des Seeplatzes. Dort zeigten Feuerwehr und Jugendfeuerwehr Präsenz und lockten mit der Aussicht, bereits in jungen Jahren Teil einer Gemeinschaft zu werden, die sich dem Schutz und der Hilfe der Mitmenschen verschrieben hat. Dafür sollten das Maskottchen „Flori“ und Wasserspiele Überzeugungsarbeit leisten. Während der Kostümträger Blut und Wasser schwitzte, versprachen Letztere angesichts der tropischen Temperaturen wenigstens ein wenig Abkühlung. Schade nur, dass der Pavillon, der eher im Hintergrund seinen Standort gefunden hatte, erst beim zweiten Mal Hinschauen ins Auge fiel.

Weinbauverein Korb und Steinreinach bietet Weincocktail, Thüringer Bratwürste und "Winzerburger"

Nicht lange suchen mussten Hungrige und Durstige dagegen nach dem Stand des Weinbauvereins Korb und Steinreinach. Nur einen Katzensprung vom Crêpes-Verkaufswagen entfernt, lockte er mit verführerischen Düften und wies den Weg. Die knapp zwanzig Helferinnen und Helfer waren im Schichtbetrieb im Einsatz. Anders sei es nicht zu schaffen, wie schon am Freitag und noch am Sonntag von der ersten bis zur letzten Minute durchzuhalten, gaben sie Auskunft. Schließlich hatten sie bereits am frühen Abend alle Hände voll zu tun, um die Kundschaft zügig abzufertigen. Und die wurde mit besonderen Leckerbissen verwöhnt, unter anderem einem süffigen Weincocktail aus – wie könnte es anders sein – eigenen Gewächsen, original Thüringer Bratwürsten aus Bucha und als vegane Alternative ein „Winzerburger“.

Hinter ihm verbarg sich in Trollingersoße geköchelte Jackfrucht. Er dürfte selbst in den Augen der unverbesserlichsten „Fleischmader“ Gnade gefunden haben, denen eine Gänsehaut über den Rücken läuft, wenn sie sich nur das Quietschen der Tofubrätlinge zwischen den Zähnen vorstellen. Wenn nicht, der Musikverein stand mit Würsten, Pommes und Schnitzeln bereit, an Alternativen herrschte also kein Mangel.

Als dann von sechzehn Uhr an das Unterhaltungsprogramm von der Bühne herunter den Seeplatz beschallte, bot sich als kontemplative Alternative ein Besuch des 1482 zur Pfarrkirche erhobenen Gotteshauses. Dort wartete in der Kühle eine Ausstellung über die Geschichte der evangelischen Landeskirche. Als kundiger Führer und Gesprächspartner erinnerte Pfarrer Dieter Koch an die identitätsstiftende und -prägende Bedeutung nicht nur des Kirchengebäudes, sondern auch der Institution für die dörfliche Gemeinschaft und das Zusammenleben. Aus diesem Blickwinkel heraus bestehe der Höhepunkt des Festes für ihn auch in dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, den er gemeinsam mit Pfarrer Gerhard Idler feiere.