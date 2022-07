Alexander-Stift: Pfleger fordern Wertschätzung und Verbesserung im Beruf

Unter dem Motto „Was ist uns Pflege wert? Das Maß ist voll!“ machen Vertreter der Pflege bereits seit mehreren Monaten auf die Probleme in der Branche aufmerksam.

Im Rahmen der Kampagne „WertVoll - 5 nach 12“ weist auch das Alexander-Stift mit Bannern an Hauswänden seiner Einrichtungen auf die prekäre Situation in der Pflege hin.

Klare Forderungen an die Politik

Gaby Schröder, Alexander-Stift-Geschäftsführerin und ihre Stellvertreterin Carmen Klump stellen klare Forderungen an die Politik, um der Problematik entgegenwirken zu können. Sie fordern „sofortige Flexibilisierung der Fachkraftquote, wirtschaftliche Kompensation bei temporärem Aufnahmestopp, Abbau der Hürden bei Einreise ausländischer Fachkräfte, bessere Rahmenbedingungen für die Ausbildung sowie mehr Unterstützung und Wertschätzung für die durch Corona bedingten Herausforderungen“.

Bereits vor Corona seien die Pflegekräfte am Limit gewesen, so Gaby Schröder. Daher müsse „endlich etwas passieren“ und es reiche nicht „einmal in einer Pandemie zu klatschen“. (Foto: Habermann).