Andrea Tramer eröffnet Café Fee in Korb - und verkauft dort auch Vintage-Möbel

Frisch gebrühter Kaffee, feinstes Porzellan und antike Möbel: Ein Besuch im Café Fee in Korb gleicht einer Zeitreise in die Vergangenheit. Mit dem Nostalgie-Café in der Winnender Straße, welches an Omas gute Stube erinnert, hat sich Inhaberin Andrea Tramer einen Lebenstraum erfüllt. Die 55-Jährige spielte schon seit acht Jahren mit dem Gedanken, sich mit ihrer Liebe zu altem Geschirr, alten Kaffeemühlen und dem Backen selbstständig zu machen.

In der Corona-Pandemie sei die Idee herangereift – und am 1. April hat Andrea Tramer das Café gegenüber dem Bürgerbüro eröffnet. „Man packt es an oder es bleibt ewig ein Traum“, sagt sie. Dafür hat die 55-Jährige auch ihren Job im Marketing gekündigt. „Es war natürlich immer mit Bauchweh verbunden, aber ich bereue es keine Sekunde lang“, sagt die Inhaberin.

Mit mobilem Verkaufswagen im Rems-Murr-Kreis unterwegs

In ihrem Café-Mobil, welches im Innenhof der Gaststätte steht, brüht sie nun Kaffee, schenkt Getränke aus und backt Kräpfle heraus, „eine holländische Spezialität“, sagt sie. Die Kräpfle werden mit Puderzucker, Apfelmus oder Eierlikör serviert – je nach Wunsch der Kunden. Immer mittwochs hat das Café Fee von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

An den anderen Tagen und am Wochenende ist Andrea Tramer mit ihrem Café-Mobil im Rems-Murr-Kreis unterwegs. Halt macht der Wagen an bestimmten Tagen etwa auf dem Rosenmarkt, vor der Hegnacher Mühle oder bei den Vogelfreunden in Fellbach. Der mobile Verkaufswagen kann aber auch auf Anfrage gebucht werden.

Das mobile Café ist nur der Anfang: Andrea Tramer träumt von einem festen Standort

Begleitet wird die Café-Inhaberin von ihrem Lebensgefährten Armin Stark, der das Café-Mobil immer an den richtigen Platz lotst. Bei dem mobilen Café handele es sich um einen „ehemaligen Bierwagen des Deutschen Roten Kreuzes“, sagt Andrea Tramer. Mit dabei ist auch stets die Siebträgermaschine, mit der die Betreiberin auch Kaffee-Spezialitäten wie Cappuccino und Latte macchiato anbieten kann. „Das kommt gut an“, sagt sie.

Die Entscheidung, ein mobiles und flexibles Café zu eröffnen, sei vor allem wegen der Pandemie gekommen: „Um die Leute in Corona-Zeiten mit Kaffee zu versorgen“, sagt die 55-Jährige. Der kleine Laden in Korb sei eine Erweiterung des Angebots. „Und es hat sich als ein Selbstläufer entpuppt“, sagt Tramer. Bereits nach wenigen Wochen hat sich ein Stammtisch etabliert.

In dem kleinen Café in Korb darf die Betreiberin allerdings nur Kundschaft bedienen, Getränke und Speisen müssen im Wagen zubereitet werden. Deshalb träumt Andrea Tramer irgendwann von einem festen Standort mit Küche. Der Schritt in die Selbstständigkeit bringt immer neue Hürden mit sich. „Die Vorschriften sind eine Herausforderung“, sagt sie. Jedoch seien alle Ansprechpartner in den Verwaltungsstellen offen und hilfsbereit, so Tramer.

Regionale und saisonale Produkte sind Teil des Konzepts

Doch nicht nur altes Geschirr, Möbel und eine blütenweiße Schürze machen das Café zu einem Ort der Erinnerung, Nostalgie und Heimeligkeit. „Man muss das auch leben“, sagt Andrea Tramer. Deshalb gibt es bei der 55-Jährigen nicht nur Kaffee aus altem Geschirr, sondern auch Möbel, Seife, Kissen und Kunst zu kaufen. Mit ein paar Ausnahmen können Besucher Teppiche, Stühle und Bilder erwerben. „Ich hatte mal für fünf Tage ein Sofa“, sagt sie.

Auch bei ihren selbst gebackenen Kuchen, Torten und Gebäck setzt Andrea Tramer auf altbewährte Rezepte. So gibt es zur Kaffeestunde etwa Schwarzwälder Kirschtorte, Käsekuchen, Zwetschgenkuchen oder auch vegane Nussecken. „Ich habe zwar versucht, ein veganes Rezept für die Kräpfle zu finden, aber das klappt nicht so“, sagt sie. Ihre Rezepte habe sie schon viele Jahre lang selbst erprobt. „Aber ich bekomme auch oft Rezepte von Freunden und Bekannten, die aus deren Familie stammen.“ Bei ihren Backzutaten nutzt die 55-Jährige ihren eigenen Angaben zufolge saisonale und regionale Produkte. Einzig und allein der Kaffee komme nicht aus der Region. „Die Rösterei, ein Familienbetrieb, liegt im Schwarzwald.“

Unterhose von der Leine geklaut: Unfreiwillige Werbung für das Café

Das Café Fee hat bereits aufgrund kurioser Umstände Bekanntheit erlangt. Von einer Wäscheleine mit traditioneller Kleidung aus dem letzten Jahrhundert sei eine Unterhose geklaut worden. „Jemand hat die von der Leine gerissen“, sagt sie. Über Facebook fand die antike Unterhose dann aber doch wieder den Weg zurück zum Nostalgie-Café. „Aber es hat mich einige Zeit an Arbeit gekostet, sie wieder zusammenzuflicken“, sagt sie. Details, die das Café zu einem nostalgischen Kleinod werden lassen. Andrea Tramer sagt: „Viele Leute vergessen hier ihre Sorgen und finden es einfach schön, den Kaffee aus der Tasse zu trinken.“