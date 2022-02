Mit Beginn des Schuljahres 2022/23 (1. August 2022 bis 31. Juli 2023) werden alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2022 sechs Jahre alt werden, schulpflichtig.

Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 sechs Jahre alt werden, können auch – ohne Antrag auf vorzeitige Einschulung – zum Schulbesuch angemeldet werden.

Die Anmeldung der Schulneulinge für die erste Klasse erfolgt an der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße oder Endersbacher Straße in